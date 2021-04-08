Realme GT Neo, Saniyeler İçerisinde Tükendi!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz haftalarda yeni GT Neo adındaki akıllı telefonunu resmi olarak tanıtmıştı. Şirket bu yeni modelini bugün itibariyle Çin pazarında satışa çıkardı. Şirket yeni modeliyle sadece 10 Saniye içerisinde 100 Milyon CNY (15 Milyon dolar) değerinde satış gerçekleştirdi. Şirket şuanda en çok hangi modelinin satıldığını henüz açıklamadı.

Cihazın 6 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 128 GB ve 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Sırasıyla 275, 305 ve 350 dolar fiyat etiketleriyle satılan GT Neo, Çin pazarında oldukça fazla beğenilmiş durumda. Şirketin bu satışlardan sonra yeni modelini küresel pazara da sunması bekleniyor.

Realme GT Neo, 6.43 inç FullHD+ Super AMOLED, 120Hz bir ekran ve 16 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Cihazın arka tarafında, 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü kamera modülü konumlandırılmış durumda.

Telefonun içerisinde MediaTek‘in Dimensity 1200 yonga seti ve 50 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Android 11 ve Realme UI 2.0 ile kutudan çıkan cihazın USB-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, UFS 3.1 depolama diğer özellikleri arasında yer alıyor.