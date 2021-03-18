Realme GT Neo Son Sürat Geliyor – Detaylar!

Realme, Realme GT 5G amiral gemisi telefonunu (RMX2022 model numarası) bu ayın başlarında duyurmuştu. Piyasaya sürülmeden önce, telefon Hindistan Standartları Bürosunda görüldü. Bugün Realme, Realme GT Neo’yu 31 Mart’ta piyasaya süreceğini doğruladı.

Realme CEO’su Madhav Sheth tarafından yayınlanan yeni bir poster, akıllı telefonun yakında piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. Lansman öncesinde GT Neo, Geekbench ve Bureau of Indian Standards veritabanında RMX3031 model numarasıyla ortaya çıktı.

Realme RMX3031 telefonun iki listesi de Geekbench’te göründü. İlk listede 6 GB RAM ile ortaya çıkan telefon, ikincisinde 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. RMX3031 telefon, temel frekansı 2.00GHz olan bir Dimensity yonga seti tarafından destekleniyor.

Her iki Geekbench listesinin kaynak kodu, Dimensity işlemcinin maksimum 3GHz saat hızları sağlayabildiğini ve Mali-G77 MC9 grafiklerine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu ipuçları, akıllı telefonun Dimensity 1200 yonga setinden güç aldığını gösteriyor. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor.