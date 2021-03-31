Realme GT Neo Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Realme GT Neo akıllı telefonunu kendi ülkesinde resmi olarak piyasaya sürdü. Bu yakışıklı, bu ayın başlarında piyasaya sürülen orijinal Realme GT’nin daha uygun fiyatlı bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazıda bu telefonun özelliklerine, fiyatına ve kullanılabilirliğine bir göz atacağız.

Realme GT Neo

Realme GT Neo standart olarak Realme GT’nin tasarımını ödünç alıyor. Bu iki cihazın tasarımı arasındaki tek büyük fark, arka paneldeki kaplamalar ve desen diyebiliriz. Cam ve vegan deri seçenekleriyle gelen Realme GT’nin aksine, Realme GT Neo plastik bir arka panele sahip gibi görünüyor.

Bununla birlikte, telefon 158.5 x 73.3 x 8.4mm boyutlarında, 179g ağırlığında ve üç renkte (Final Fantasy, Geek Silver, Hacker Black) geliyor. Teknik özelliklerden bahsetmişken, bu ürünün ana özelliği MediaTek Dimensity 1200 işlemcinin varlığı diyebiliriz. Aslında, bu işlemciyle piyasaya sürülen dünyanın ilk akıllı telefonu. Söz konusu işlemci, 12GB’a kadar RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile birleştirilmiş.

Telefon, ağır görevleri yerine getirirken ısıyı korumak için 3D temperli bir VC sıvı soğutma sistemi ile birlikte geliyor. Marka, bu telefondaki soğutma çözümünün çekirdek sıcaklığı 15 dereceye kadar düşürebileceğini iddia ediyor.

Bu telefonun bir diğer özelliği de 6.43 inçlik Samsung Super AMOLED ekranı. Bu panelde 2400 x 1080 piksel (FHD +) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 360 Hz dokunmatik örnekleme oranı, %91,7 ekran/gövde oranı, ekran içi parmak izi sensörü ve ön sol üst köşede bir delik bulunuyor.

Fotoğraf ve videografiye gelince, telefon 64MP Sony IMX682 ana sensör, 119 derece ultra geniş açılı lensli 8MP sensör ve makro lensli 2MP sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Selfieler ve görüntülü aramalar için, cihaz 16 MP’lik bir kamera benimsiyor.

Bağlantı cephesinde, telefon çift SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS) ve NFC’yi destekliyor. İvmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, pusula ve yakınlık sensörü gibi tüm gerekli sensörlere sahip.

Diğer özellikler arasında stereo hoparlör, Dolby Sound, Hi-Res Audio sertifikası, 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Ne yazık ki, telefonda bir MicroSD kart yuvası yok.

Telefon, Android 11 tabanlı realme UI 2.0 çalışıyor. Ayrıca 50W şarj desteği ve 4.500mAh pille destekleniyor. Bununla birlikte, cihaz 65W hızlı şarj cihazı ve şeffaf bir kılıfla gönderiliyor. Fiyatı ise 274 ile 366 dolar arasında depolama seçeneğine göre farklılık gösteriyor.