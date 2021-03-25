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Realme GT Neo’nun Tasarımı Belli Oldu!

Realme'nin yeni akıllı telefon serisi GT ailesinden olan GT Neo'nun lansmandan önce tasarımını içeren görselleri paylaşıldı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Realme GT Neo

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, pazara sunduğu yeni modelleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket şu sıralar yeni Realme 8 üzerinde yoğunlaşmış olsada arka taraftan yeni GT serisi gümbür gümbür geliyor. Bilindiği üzere şirket en son AnTuTu testlerinde hile yaptığı gerekçesiyle Realme GT modeli AnTuTu tarafından 3 ay yasaklanmıştı. Şirket henüz onunla ilgili bir adım atmamış olsa da yeni model cihazını 31 Mart tarihinde resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu hazırlık sırasında GT serisinden olan yeni GT Neo‘nun tasarımını içeren görseller ortaya çıktı. Paylaşılan görselllere baktığımızda telefonun arka tarafında 64 Megapiksel ana kamera dahil olmak üzere üçlü bir kurulumun yer aldığını görüyoruz.

Kamera kurulumu parlak bir şerit üzerinde aynı hizada devam ederken üzerinde Realme logosunun yer aldığını görüyoruz. Cihaz arkasında kullandığı malzeme hem ser hem de yumuşak lekelere karşı dirençli bir mat işlemeyle geliyor. Cihazın sağ tarafında güç tuşu, solda ise ses kontrol tuşları yer alıyor. Alt tarafta ise bir hoparlör ızgarası be 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Telefonun arkasında veya yanında görünmeyen parmak izi okuyucusu büyük ihtimalle ekran içine gömülmüş durumda. AMOLED panel ile gelecek olan cihazın, içerisinde MediaTek‘in Dimensity 1200 yonga seti barınıyor. Cihaz hakkında daha fazla ayrıntıyı 31 Mart‘ta düzenlenecek olan lansmandan sonra elde edeceğiz.

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