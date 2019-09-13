Realme, Güncelleme Alacak Modelleri Açıkladı

Realme güncelleme alaması beklenen akıllı telefonları için açıklamalar yaptı. İşte güncelleme alacak olan modellerin listesi.

Akıllı telefonlarını güncelleyen Realme, bugün yeni bir akıllı telefon modeli için tanıtım yaptı. Markanın yeni akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan Realme XT modeli, başta kamera özellikleriyle dikkat çekti.

Yeni seri akıllı telefon modellerinde 64 MP değerinde bir kamera kullanan marka, aynı zamanda Android 10 işletim sistemi için de bir açıklama yaptı. Android 10 işletim sistemi güncellemelerini alacak olan modelleri ortaya çıkaran ve bu konuda açıklamalar yapan Realme, güncellenecek modeller için takvim de açıkladı.

Realme Hangi Cihazlara Güncelleme Verecek?

Yeni seri akıllı telefon modellerinde güncellemelerin geldiğini görmek mümkün olacak. Yeni seri akıllı telefonların ilk çeyrekte güncelleme alacağını belirtelim. Güncellemeler 3 çeyrekte yayınlanacak. 2020 yılında yayınlanacak olan güncellemeler 3 farklı çeyreğe göre yayınlanacak.

Yılın İlk Çeyreği Kısmında; Realme XT, X, 3 Pro ve 5 Pro modelleri güncelleme alacak cihazlar olarak açıklandı.

Yılın İkinci Çeyreğinde; Realme 3, 5 ve 3i modelleri güncelleme alacak modeller olarak açıklandı. Yine yılın son çeyreğinde ise 2 Pro modelinin güncelleme aldığını görmek mümkün olacak. Güncellemelerin dağıtımı için önümüzdeki seneyi beklememiz gerekiyor. Fakat güncellemelerin yeni tanıtılan modele erken gelmesi söz konusu olabilir.

Yeni işletim sistemi güncellemelerinin 2020 yılında sunulduğunu göreceğiz ancak güncellemelerin beta sürümlerinin daha erken başlaması da söz konusu olacak. Güncellemeler muhtemelen bu yıl içerisinde beta sürüm olarak sunulacak. Beta sürümlerinin testlerinin tamamlanması ve final serisinin yayınlanması için 2020 yılını beklemek gerekecek.

Güncellemelerin diğer modeller için ne zaman yayınlanacağı konusunda ise net bir bilgi bulunmadığını ekleyelim. Muhtemelen marka bu konuda da resmi açıklamalar yapacaktır. En azından güncelleme alacak cihazlar listesi için bir güncelleme söz konusu olabilir. Açıklamaları aktarmaya devam edeceğiz.