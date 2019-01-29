Realme çok kısa bir süre içinde bütçe akıllı telefon segmentinde kendine bir yer edinmeyi başardı. Şirket şu ana kadar beş akıllı telefon, birkaç aksesuar ve yaşam tarzı ürünü piyasaya sürdü.

Realme, Oppo’nun bir yan kuruluşu olarak ilk defa duyulmuştu. Ancak yakında ana şirketden bağımsız bir marka olmak üzere ayrıldı. Şimdi eski Oppo VP Sky Li tarafından yönetiliyor. Ancak, şirket hala akıllı telefonları için Oppo’nun özel kullanıcı arayüzü ColorOS kullanıyor.

Bu gün yayınlanan yeni bir rapor, şirketin ColorOS’u geride bırakıp, bunun yerine Android tabanlı kendi özel işletim sistemi RealmeOS ‘u sunmaya başlayacağını iddia ediyor. Şirket, “RealmeOS” için İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi ile bir marka başvurusunda bulundu.

Ticari marka açıklaması, ‘RealmeOS’un işletim sistemi programları, bilgisayar sistemlerini bakım, işletim yazılımı ve mobil cihazlar için indirilebilir uygulamalar için kullanılabileceğini düşündürmektedir. Gelecekteki Realme telefonlarının RealmeOS ‘u paketleyebilse de, birkaç hafta içinde piyasaya sürülmesi pek olası değil.

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Kısa bir süre önce, şirketin Google Play Store’a alternatif olarak çalışacak olan uygulamaların ve oyunların indirilebileceği kendi uygulama mağazasını açmaya çalıştığını da bildirmiştik. Şimdi ise gözler kendi arayüzünü oluşturmasında.