Oppo‘dan ayrıldıktan sonra geçen yıl piyasada yer edinen, yeni bir akıllı telefon markası olan Realme, bütçe akıllı telefon segmentinde, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri oldu. Şirket, Malezya, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Tayland ve Mısır olmak üzere altı ülke pazarına doğrudan girdi.

Son zamanlarda şirket, kullanıcıların soru sorabileceği ve uzmanların da sorularını cevaplayabileceği kendi topluluğunu kurdu. Ayrıca, kullanıcıların gelecek yazılımlarına dahil edebileceği özellikler önermesini de destekliyor. Yani kendilerini geliştirmek için her türlü adımı atmaya şimdiden başlıyorlar.

Toplulukta, bazı kullanıcılar Realme kullanıcıları için özel bir uygulama mağazası istedi ve şirket kendi uygulama mağazasını açmayı düşündüğünü söyleyerek yanıt verdi. Tanıtımı yapıldıktan sonra uygulama mağazası, kullanıcıların uygulamaları ve oyunları indirmeleri için Google Play Store’a bir alternatif olarak çalışacaktır.

Birçok akıllı telefon üreticisinin Huawei ve Samsung dahil olmak üzere kendi uygulama mağazalarına zaten sahip. Huawei, Honor kullanıcıları için de kullanılabilen AppGallery adlı bir mağazaya sahipken, Samsung’un Galaxy Apps adlı bir uygulama mağazası vardır.

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Şirket şu ana kadar beş akıllı telefon tanıtımını gerçekleştirdi. Bunlar sırasıyla Realme 1, Realme 2, Realme 2 Pro, Realme C1 ve Realme U1 modelleridir. Ayrıca, kulaklık ve telefon kılıflarını üreterek, mobil aksesuarlar sektörüne girdi. Son zamanlarda, şirket ilk günlük kullanım ürünlerini piyasaya sürdü: 7 Ocak’ta ilk kez satışa sunulan Realme Tech Backup bunlardan sadece birisi.

Realme, yalnızca çevrimiçi stratejisiyle, akıllı telefon dünyasında bir yıldan kısa bir süre de ün sahibi oldu. Şimdi, şirket sahip olduğu pazarları genişletmek istiyor.

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