Realme Narzo 20, UI 2.0 Güncellemesini Alıyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz ay yeni Narzo 30 serisini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de bir önceki nesil olan Narzo 20 için Android 11 tabanlı yeni UI 2.0 güncellemesini göndermeye başladı. Eylül ayında açıklanan Android 11 programı içerisinde yer alan Narzo 20 serisi de kararlı bir şekilde sunuluyor.

Cihaz yeni UI 2.0 ile birlikte yenilenmiş bir arayüze ve karanlık mod stiline kavuşuyor. Bununla birlikte çekmece modu için filtreler ve uyku modu olmak üzere yeni özelliklere sahip oluyor. Şirket aynı zamanda güncellemenin tam olarak ne içerdiğine dair yeni bir görselde paylaştı.

Narzo 20, yeni güncellemeyle birlikte RMX2193_11.C.06 sürüm numarasına yükseliyor. Şuan için Hindistan pazarında sınırlı bir şekilde dağıtılan güncelleme bir hata olmadığı sürece birkaç hafta sonra daha fazla bölgeye yayılacaktır.

Bilindiği üzere Narzo 20 serisi UI 1.0 ile çalışıyor ancak bu yeni güncellemeyle birlikte doğrulan UI 2.0‘a yükseliyor. Ayrıca şirket 1.0‘a tekrar dönmek isteyen kullanıcılar içinde geri alma seçeneğini sunuyor. Realme‘nin Aralık güncelleme programında olan X50 Pro 5G‘de geçtiğimiz güncelerde yeni UI 2.0 güncellemesini almıştı.