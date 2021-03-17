Realme Narzo 30, 4G ve 5G Modellerle Geliyor!

Geçen ay Realme, Realme Narzo 30 Pro 5G’yi en uygun fiyatlı 5G akıllı telefon olarak piyasaya sürdü. Şimdi, şirket bu modelin daha ucuz bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cihaz, Realme Narzo 30 5G olarak adlandırılacak.

Realme India ve Realme Europe CEO’su Madhav Sheth, “AskMadhav” adlı bir YouTube video serisinde her ay halkın sorduğu soruları yanıtlıyor. Videonun yakın zamanda yayınlanan 25.Bölümünde, şirket yöneticisi Realme Narzo 30’un gelişini doğruladı.

En son videoda, Bay Sheth Realme Narzo 30’un test ve geliştirme aşamasının sonuna geldiğini ortaya koyuyor. Ancak 5G akıllı telefonlara olan son talep nedeniyle marka, bu telefonun bir 5G modelini de piyasaya sürmeye karar verdi. Hatta her iki modelin birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Yönetici, bu telefonların ne zaman resmiyet kazanacağını belirtmiyor. Sadece “yakında” kelimesini kullanıyor. Bu nedenle, lansman birkaç hafta hatta birkaç ay sonra gerçekleşebilir.