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Realme Narzo 30 İle Birlikte Oyuncu Aksesuarları da Geliyor!

Realme yeni akıllı telefon serisi Narzo 30 ile birlikte yeni oyuncu aksesuarlarını da satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yunus Emre Çakır

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Narzo 30

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, pazara yeni modellerini sunmaya hazırlanıyor. Şirketin pazara sunacağı yeni seri ise daha önceden de sızdırılan Narzo 30 olacak. Bugün bu Narzo 30 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Şirket yeni modeliyle birlikte yeni Narzo serisi oyuncu aksesuarlarını da satışa çıkaracak.

Yeni aksesuarlar arasında Narzo temalı oyun faresi, mousepad ve usb bellek yer alıyor. Paylaşılan bilgilerde yeni oyuncu faresinin Logitech‘in G502 Hero olacağı bildiriliyor. Bu durum iki şirket arasında ortaklaşma yapıldığını ortaya koyuyor.

Realme, yeni Narzo 30 serisi için şuan için resmi bir tanıtım tarihi açıklamadı. Ancak ortaya çıkan bu sızıntılar cihazın tanıtımının yaklaştığını ortaya koyuyor. Bilindiği üzere Narzo 30 Pro‘yu geçtiğimiz hafta TENAA sızıntısında görmüştük.

6.5 inç ekran, 4.880 mAh batarya ve 5G ile gelecek olan cihaz Android 11 ile çalışacak. Diğer bazı söylentilere göre şirketin bu cihazını oyunculara yönelik yapacağı konuşuluyor.

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