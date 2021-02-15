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Realme Narzo 30 Önümüzdeki Hafta Sunulabilir!

Realme yeni Narzo 30 serisi akıllı telefonunu önümüzdeki hafta sunmaya başlayabilir. Yeni mdoelin kutu rengi de belli oldu.

Yunus Emre Çakır

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Narzo 30

Bilindiği üzere Realme, Narzo serisiyle oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Şirket bugüne kadar 3 milyondan fazla Narzo akıllı telefon satışı gerçekleştirmiş durumda. Bugün ise yeni Narzo 30 serisi hakkında bilgiler gelmeye başladı. Bundan birkaç hafta önce şirket bu modelinin kutu tasarımının ne olması gerektiğine dair kullanıcılara bir anket sunmuştu.

Anket sonucuna göre kullanıcılar en çok mavi renkli kutu tasarımını seçti ve Realme resmi olarak bunu doğruladı. Ancak şirket yeni Narzo 30 serisini ne zaman sunacağı konusunda bir açıklamaya yer vermedi.

Bazı analistler ise Realme‘nin, yeni Narzo 30 serisini Şubat ayı içerisinde piyasaya çıkaracağını söylüyor. 21 veya 28 Şubat tarihlerinde gelmesi beklenen cihazın, ilk olarak Hindistan pazarında 19.999 INR ile satışa çıkacağı söyleniyor.

Cihaz geçtiğimiz günlerde TENAA‘da görünerek 5G desteğini sunacağını kanıtladı. Bununla birlikte cihazın Android 11, 5.000 mAh batarya ve 6.5 inç bir ekran ile gelecek.

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