Realme Narzo 30 Pro’nun Fotoğrafı Paylaşıldı!

Relame, yeni modeli Narzo 30 serisi ile gündemden bir türlü düşmüyor. Şirketin bu yeni modelinin önceki nesillerde 3 milyondan fazla sattığını biliyoruz ve bu nedenle Realme, Narzo serisinden vazgeçmiyor. Bugün ise bu yeni serinin Pro modelinin bir fotoğrafı paylaşıldı.

Şirketin CEO‘su resmi Twitter sayfasından yeni Narzo 30 Pro 5G‘yi elinde tuttuğu bir fotoğraf yayımladı. Görüntüye ayrıntılı bakınca cihazın arka tarafında 48 Megapiksel bir ana kameranın olduğu üçlü mercek modülü ve yan tarafında parmak izi sensörünü görebiliyoruz.

Yeni model şimdiden Hindistan‘nın bazı çevrimiçi mağazalarında listelenmeye başlamış durumda. Cihazın diğer özelliklerine bakacak olursak eğer içerisinde, Mediatek Dimensity 800U yonga seti ve 120 Hz tazeleme hızına sahip LCD bir panel bulunuyor.

Bu sızdırılan özellikleriye yeni Narzo 30 Pro, Q2 5G modeliyle oldukça fazla benzerlik taşıyor. Şirketin yeni Narzo 30 serisi modellerini Şubat ayının sonlarına doğru tanıtması bekleniyor.