Realme Narzo 30 Serisinin Diğer Özellikleri Ortaya Çıktı!

Realme, yeni Narzo 30 serisini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Şirket, telefonun Flipkart’ta satışa sunulacağını da onayladı. Şimdi, XDADevelopers ile yapılan bir röportajda Madhav Sheth, cihazlardan birinin özelliklerini onayladı. Bu Narzo 30 Pro 5G olabilir.

Realme Hindistan ve Avrupa Başkan Yardımcısı ve CEO’su Madhav Sheth, Narzo 30 serisi cihazlardan birinin MediaTek Dimensity 800U 5G yonga setine (çoğunlukla Narzo 30 Pro 5G) sahip olacağını doğruladı. Hatırlarsanız, Madhav Sheth bir süre önce daha ucuz bir 5G cihazının piyasaya sürüleceğinden bahsetmişti.

Realme geçen ay Realme X7 serisini sahalara getirdi ve onunla birlikte Dimensity serisi yonga setleri geldi. Bunu takiben şirket, bu yıl piyasaya sürülen cihazların yarısının 5G desteğine sahip olacağını söylemişti.

Madhav, fiyatlandırmayı açıklamadı, ancak kesinlikle 275 doların altında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Narzo’nun ayrı bir markaya dönüştüğü söylentilerine ilişkin olarak Madhav, bunun bir alt marka olmadığını ve eskisi gibi Realme’nin bir parçası olmaya devam edeceğini söylüyor.

Yeni Narzo 30‘un 6.5 inç bir ekranı ve 5G çift SIM kart desteği de bulunuyor. Android 11 ile çalışacak olan telefon içerisinde 4.880 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduruyor. Bazı söylentilere göre bu batarya 65 W şarj desteğine sahip olacak. Bununla birlikte yeni model 162,5 x 74,8 x 8,8 mm boyutlarına sahip.

Tahminlere göre parmak izi okuyucu cihazın güç tuşuna monte edilmiş bir şekilde gelecek. Şuan için yeni Narzo 30 hakkında paylaşılan bilgiler bunlar. Şirket ise yeni modeli hakkında henüz hiçbir konuda açıklama yapmadı.