Realme Narzo 30 TENAA’da Göründü!

Bilindiği üzere Realme, akıllı telefon pazarında daha fazla pay sahibi olmak isteyen firmalardan bir tanesi durumunda. Şirketin pazara sunduğu birçok modeller arasında Narzo serisi de yer alıyor. Firma geçen haftalarda yeni Narzo 30 serisinin kutu tasarımlarını paylaşarak kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

Bugün ise bu yeni model hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Narzo 30, TENAA‘da RMX3161 model adıyla birlikte görünüyor. Ancak telefonun resmi adı henüz şirket tarafından onaylanmadı.

Yeni Narzo 30‘un 6.5 inç bir ekranı ve 5G çift SIM kart desteği de bulunuyor. Android 11 ile çalışacak olan telefon içerisinde 4.880 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduruyor. Bazı söylentilere göre bu batarya 65 W şarj desteğine sahip olacak. Bununla birlikte yeni model 162,5 x 74,8 x 8,8 mm boyutlarına sahip.







Tahminlere göre parmak izi okuyucu cihazın güç tuşuna monte edilmiş bir şekilde gelecek. Şuan için yeni Narzo 30 hakkında paylaşılan bilgiler bunlar. Şirket ise yeni modeli hakkında henüz hiçbir konuda açıklama yapmadı.