Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme Narzo 30 TENAA'da Göründü!

Realme Narzo 30 TENAA’da Göründü!

Realme'nin akıllı telefon pazarına sunacağı yeni akıllı telefonu Narzo 30 serisi TENAA'da görünmeye başladı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

-

0
realme

Bilindiği üzere Realme, akıllı telefon pazarında daha fazla pay sahibi olmak isteyen firmalardan bir tanesi durumunda. Şirketin pazara sunduğu birçok modeller arasında Narzo serisi de yer alıyor. Firma geçen haftalarda yeni Narzo 30 serisinin kutu tasarımlarını paylaşarak kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

Bugün ise bu yeni model hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Narzo 30, TENAA‘da RMX3161 model adıyla birlikte görünüyor. Ancak telefonun resmi adı henüz şirket tarafından onaylanmadı.

Yeni Narzo 30‘un 6.5 inç bir ekranı ve 5G çift SIM kart desteği de bulunuyor. Android 11 ile çalışacak olan telefon içerisinde 4.880 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduruyor. Bazı söylentilere göre bu batarya 65 W şarj desteğine sahip olacak. Bununla birlikte yeni model 162,5 x 74,8 x 8,8 mm boyutlarına sahip.

Tahminlere göre parmak izi okuyucu cihazın güç tuşuna monte edilmiş bir şekilde gelecek. Şuan için yeni Narzo 30 hakkında paylaşılan bilgiler bunlar. Şirket ise yeni modeli hakkında henüz hiçbir konuda açıklama yapmadı.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

RedmiBook Pro 25 Şubat’ta Piyasaya Sürülecek!

RedmiBook, Redmi’nin Windows destekli dizüstü bilgisayar serisi olarak oldukça fazla talep görüyor. Xiaomi'nin alt markası olan şirket, 25 Şubat’ta RedmiBook Pro adında yeni bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto E7 Power Tekrar Gündemde – Telefonun Özellikleri

Geçen haftanın sonlarında, yeni Motorola Moto E7 Power'ın neredeyse tüm özellikleri ve canlı bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Şimdi, bu akıllı telefonun resmi yüksek kaliteli...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yoldan Çekilin – Redmi K40 ve Xiaomi Mi 11 Pro Geliyor!

Xiaomi'nin Xiaomi Mi 11 Pro'nun üzerinde çalıştığı söyleniyor. Popüler kaynak Max Weinbach'ın son tweet'i, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra adlı başka bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Apple ve Samsung, Bir Kez Daha Sektöre Hükmediyor – Kralların Başarısı!

Gartner tarafından yayınlanan bir rapora göre, teknoloji devi Apple, 2020 yılında dünya çapındaki toplam pazarın yaklaşık yüzde 11,9'unu temsil eden 1 numaralı yarı iletken...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Mix 4, Ekran Altı Kameraya Sahip Olabilir!

Xiaomi, şirketin bu yılın sonlarında yeni bir Mi Mix serisi akıllı telefon piyasaya süreceğini onayladı. Mi Mix 4 ile birlikte şirketin bir tablet cihaz...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014