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Realme Narzo 30A Geekbench’te Göründü!

Yeni Narzo 30 serisinin bir üyesi olan 30A'nın yeni Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Cihazın hangi yonga setini kullanacağı belli oldu.

Yunus Emre Çakır

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Realme Narzo 30A

Realme şu sıralar birkaç akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket GT 5G‘nin yanı sıra yeni Narzo 30 serisiyle de oldukça yakında ilgileniyor. Bununla birlikte geçtiğimiz haftalarda Narzo 30 serisinin 24 Şubat tarihinde resmi lansmanının yapılacağı açıklanmıştı. Ayrıca şuana kadar Narzo 30 Pro‘nun Dimensity 800U yonga setiyle geleceğini biliyorduk.

Ancak Narzo 30A‘nın hangi yonga setini kullanacağı şuana kadar henüz sızdırılmamıştı. Bugün ortaya çıkan yeni bir Geekbench sonucunda 30A‘nın Helio G85 yonga setiyle geleceği doğrulanmış oldu. Bu işlemci bir önceki nesil Realme 7i ve Narzo 20‘de karşımıza çıkmıştı.

Yeni Narzo 30A, RMX3171 model numarası ve 4 GB RAM kapasitesiyle geliyor. Ancak bu bellek kapasitesi bazı kaynaklara göre arttırılmış bir şekilde sunulabilir. Aynı zamanda cihazın 6.5 FullHD + 120 Hz (Pro 180 Hz) bir ekran paneliyle gelmesi bekleniyor.

Şuan için yeni Narzo 30A hakkında kamera veya diğer özellikleri konusunda bilgi sahibi değiliz. Ancak cihazın tanıtılmasına 4 gün bir süre kaldı, böylelikle yeni serinin tüm özellikleri resmi olarak kısa süre içerisinde ortaya çıkmış olacak.

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