Akıllı telefon üreticiliğinin yanısıra akıllı saat alanında da kendini gösteren Realme, Watch adını verdiği akıllı saatlerin iki yeni üye daha eklemeye hazırlanıyor. Realme Link’in kaynak kodlarında bu iki akıllı saatin Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro olduğu belirlenmiş durumda.

Bilindiği üzere şirket Watch serisinin ilk üyelerini geçen sene çıkarmıştı. Şimdi bu aileye yeni gelecek olarak Watch 2 ve Watch 2 Pro hakkında pek fazla bilgi şuan için bulunmuyor.

Ancak daha önce sızdırılan bilgilere göre cihazların, geçen sene çıkarılan modele göre birçok iyileştirme barındıracağı kesin durumda. Bir diğer sızıntı da ise, 1.4 LCD ekran, 160 mAh batarya cihazda yer alacak.

Ayrıca önce nesilde yer alan SpO2 sensörleri, yoga, kriket ve spor modlarının bu yeni seride de gelmesi bekleniyor. IP68 sertifikasının olacağı söylenen yeni akıllı saatlerin ne zaman çıkacağı ve fiyatı konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.