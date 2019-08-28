Realme Q Serisi Akıllı Telefonlar Eylülde Geliyor!

Realme bugün Weibo’da yeni bir yayın paylaşarak, şirketin 5 Eylül’de yeni Q serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, şirket telefonların dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini de doğruladı.

Oppo’nun alt markası olarak ün salan ve sonrasında bağımsız olan şirket, kısa süre önce Realme 5 ve Realme 5 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Pro sürümünün arka panelinde dörtlü kamera ile gelmesi, şirket için bir ilk oldu.

Bugün ise yeni Q serisi telefonlardan birisi, TENAA tarafından onaylandı. Q serisinin Çin pazarı için Realme 5 serisinin yeniden markalaştırılmış versiyonu olabileceğini gösteriyor.

Şirketin CMO Xu Qi Chase’in 64MP dört kameralı akıllı telefonun bir fotoğrafını yayınladığı göz önüne alındığında Realme’nin Realme XT akıllı telefonunu tanıtmasıyla ilgili raporlar da vardı. Ancak 64MP kameralı akıllı telefonun Çin’de daha sonra piyasaya sürüleceği anlaşılıyor.

Şirket, Realme Q serisi akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilginin, 5 Eylül’deki lansman öncesinde yani önümüzdeki günlerde paylaşılacağını söyledi. Şirketin şu anda Çin’de iki telefonu var – Realme X ve X Lite. Realme X Çin’de piyasaya sürülen ilk açılır kameraya sahip telefonken, X Lite Çin pazarı için Realme 3 Pro‘nun yeniden markalı bir versiyonudur.