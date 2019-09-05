Realme Q Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme Q akıllı telefonu hakkında birkaç haftadır çıkan sızıntı haberlerden sonra, Oppo‘nun alt şirketi Realme nihayet cihaza resmiyet kazandırdı. Beklendiği gibi Realme Q, geçtiğimiz ay Hindistan’da piyasaya sürülen dörtlü kamera kurulumuna sahip Realme 5 Pro akıllı telefonun yeniden markalaştırılmış bir modeli.

Realme Q, 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğü ve 19,5:9 en/boy oranı sunan 6.5 inçlik bir su damlası çentikli IPS FullHD+ LCD ekrana sahip. Cihaz, %90.6 bir ekran-gövde oranı vaat ediyor.

Donanım olarak cihaz, Qualcomm Snapdragon 712 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. Telefon, bellek yapılandırmasına bağlı olarak üç farklı modelde geliyor:

4 GB RAM + 64 GB depolama

6 GB RAM + 64 GB depolama

8 GB RAM + 128 GB depolama.

Kamera yapılandırması ise dörtlü kamera kurulumundan oluşuyor. 48MP Sony IMX586 birincil kamera sensörü, 119 derece görüş alanı sunan 8 megapiksel ultra geniş lens, derinlik algılama için 2 megapiksel çözünürlüklü bir lens ve 4 cm odak uzaklığı olan 2 megapiksellik makro çekim lensi bulunuyor.

Ön tarafta, akıllı telefonda f / 2.0 diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX471 16 megapiksel kamera sensörü bulunuyor. Telefonun kamerası Chroma Boost, Nightscape Modu, PDAF, EIS, 960fps ağır çekim video çekimi ve 30fps’de 4K video kaydı gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Yazılım gelince, akıllı telefon Android 9 Pie işletim sistemine dayalı ColorOS 6 ile çalışıyor. Ayrıca, HyperBoost 2.0, SystemBoost, GameBoost ve AppBoost gibi özellikler de geliştirilmiş performans için geliyor.

Realme Q Fiyatı

4GB + 64GB: 140 dolar

6GB + 64GB: 168 dolar

8GB + 128GB: 210 dolar

Kısa bir süre sonrasında telefonların Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor…