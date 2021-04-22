Realme Q3 Serisi Bugün Satışa Sunulaxak!

Realme, Realme Q3 serisi akıllı telefonlarını bugün tanıtacak. Önceki seri Realme Q2i, Realme Q2 ve Realme Q2 Pro akıllı telefonlarını içeriyordu. Söylentiler, Q3 serisinin üç cihaz içerdiğini ortaya çıkardı. Bugün ise telefonların teknik özellikleri ortaya çıktı.

Yeni sızıntı, temel modelin Dimensity 700 işlemci olabilecek MediaTek MT6833 kod adlı bir işlemci tarafından destekleneceğini ortaya koyuyor. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile çalışıyor.

Ayrıca 48 megapiksel ana kameraya sahip. Muhtemelen, bu cihaz Çin pazarında Realme Q3i adıyla satışa sunulacak. Bu telefon, Çin’in TENAA telekom otoritesi tarafından onaylanan RMX3041/2 model numaralı akıllı telefon olabilir.

Bir sonraki model Snapdragon 750G işlemci tarafından desteklenecek. 5.000 mAh bataryası için 30W hızlı şarj desteği ile gelebilir. Ayrıca 48 megapiksel ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu cihaz Realme Q3 olduğuna inanılıyor. Bu telefonun küresel pazarlarda Realme 8 Pro 5G akıllı telefon olarak piyasaya sürülebilir.

Realme Q3 Pro ise, Dimensity 1100 (MT6891) işlemci ve 30W hızlı şarjı destekleyen 4,500mAh pil ile çalıştırılabilir. Bu telefonda 64 megapiksel bir ana kamera bulunuyor. Raporlar, bu telefonun yakın zamanda TENAA otoritesinin veritabanında görünen RMX2205 akıllı telefon olduğunu gösteriyor.