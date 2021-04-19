Realme Q3 Serisinin Lansman Tarihi Artık Belli!

Realme, 22 Nisan’da Realme Q3 akıllı telefon serisini duyuracağını bugün doğruladı. Geçen yılki Realme Q2 serisi, Realme Q2i, Realme Q2 ve Realme Q2 Pro olmak üzere üç model içeriyordu. Bu yılki seride ise Realme Q3 ve Realme Q3 Pro adlı iki model bulunuyor.

Realme Q3 serisinin lansman tarihinin onaylanmasının yanı sıra, Realme Q3 Pro akıllı telefonun bir posteri de ortaya çıktı. Telefon, parlak mat bir çekiciliğe sahip parlak bir floresan arka panelle adeta göz kamaştırıyor.

Arka kısımda ayrıca büyük boyutlu bir “Dare to Leap” logosu bulunuyor. Sol üst köşesinde 64 megapiksel ana kamera ve bir LED flaş içeren üçlü kamera sistemi bulunuyor. Çinli üretici, akıllı telefonun ayrıntılarını henüz onaylamadı.

Telefonun arka görünümü, Çin’in TENAA otoritesi tarafından yakın zamanda onaylandı. RMX2205 model numaralı telefonun ekran içi parmak izi okuyuculu 6,43 inç AMOLED FHD + ekran, 4,500mAh pil ve Android 11 işletim sistemi gibi özellikler sunması bekleniyor.

Diğer raporlar arasında, telefonun ekranının 120 Hz’e kadar yüksek bir yenileme hızını desteklemesinin beklendiğini ortaya koydu. 65W hızlı şarj desteği ile geleceği tahmin ediliyor ve 8,4 mm’lik ince bir profile sahip.