Realme Q3’ün Logosu Karanlıkta Parlayacak!

Realme, çok yakında Çin’de Realme Q3’ü piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Çin’in Realme başkanı Xu Qi’nin Weibo’daki son gönderisine bakarsak, lansman gelecek hafta gerçekleşebilir. Bugün başkan, üzerinde fosforlu boya ile telefonun logosunu gösteren bir resim de paylaştı.

Bir Weibo gönderisinde Xu Qi, cihazın arkasının görüneceğini ortaya çıkaran bir GIF paylaştı. Tasarımını tam olarak kestiremiyoruz ama, cihazın arkasında büyük bir DARE TO LEAP logosu gözüküyor. Karanlıkta parlaması için fosforlu boya ile kaplanmış görünüyor.

Realme cihazlarında fosforlu arka panelleri daha önce görmüştük ve en sonuncusu Realme 8 Pro oldu. Eğer bilmiyorsanız hemen ekleyelim fosforlu boya, gümüşle aktive edilmiş çinko sülfür veya katkılı stronsiyum alüminat gibi fosforlardan yapılıyor.

Realme Q serisi genellikle bütçe dostudur ve önceki Realme Q2 serisi bunun bir örneği diyebiliriz. Realme Q3 muhtemelen bu stratejiyi sürdürecek ve 120Hz ekran, 4.500mAh pil barındıracak.