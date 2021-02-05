Realme Race Çok Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Qualcomm, Aralık 2020’de Snapdragon 888 işlemcisini duyurduğunda Realme, 2021 yılın ilk çeyreğinde bir SD888 işlemcili Realme Race amiral gemisini piyasaya süreceğini açıklayan ilk şirketlerden biri oldu. Son raporlar, markanın yeni amiral gemisi telefonunu ortaya çıkardı. Telefon “Race” olarak kodlansa da, son raporlardan biri, cihaza Realme Race Pro olarak atıfta bulunuyor.

Şirket, Realme Race cep telefonunun nihai ürün adını henüz onaylamadı. Realme yöneticisi, cihazın özel bir adı ve anlamı olduğunu söyledi. Önceki raporlar, Oppo’nun Ace serisini Realme’ye aktardığını iddia ediyordu. Bu nedenle, Race akıllı telefonun Realme’nin ilk Ace serisi telefonu olarak çıkma olasılığı da var. Telefonun 12 Şubat’tan sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Realme RMX2156 olarak adlandırılan model, daha önce FCC (ABD), TKDN (Endonezya) ve BIS (Hindistan) gibi diğer sertifika platformlarında görülmüştü. Telefonun FCC listesi, 5.000 mAh bataryaya sahip olduğunu ve çift bantlı Wi–Fi ve Bluetooth 5.0 desteği taşıdığını ortaya çıkardı.

Bu telefon (diğer adıyla Realme Race) Snapdragon 888 işlemci ile birlikte gelecek. Telefonun kullanıcılara 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemi gibi diğer özellikleri sunması bekleniyor.

Realme Race telefonun arka tasarımını sergileyen görüntü, dörtlü kamera sistemi ve yuvarlak şekilli bir kamera modülüne sahip olacağını ortaya koydu. Telefon, 125W hızlı şarj teknolojisi için destek taşıyabilir.