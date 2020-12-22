Realme Race Serisi İle Tanışın – Snapdragon 888 İşlemci ve Muhteşem Hız!

Qualcomm, Aralık ayı başında Snapdragon 888 işlemcisini piyasaya sürdü. Realme, Realme Race’in ilk Snapdragon 888 işlemci destekli amiral gemisi telefonu olacağını doğruladı. Realme’nin Başkan Yardımcısı ve Çin Başkanı Xu Qi, Realme Race’in şık ve göz alıcı bir tasarıma sahip olacağını iddia etmişti. Bugün ise görüyoruz ki Realme Race yepyeni bir seri olarak piyasaya sürülecek. Serinin ilk telefonu ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

Xu Qi, Race‘in cihazın kod adı olduğunu, yani cihazın farklı bir adla piyasaya sürüleceğini iddia etti. Oppo, Ace2 amiral gemisi telefonunu bu yılın başlarında tanıtmıştı. Ace3 telefonunun yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak gerçekleşmedi. Bunun arkasındaki olası sebep, Oppo’nun Ace serisini bir noktada Realme’ye transfer etmesinden kaynaklanabilir.

Bu nedenle, Realme Race’in piyasaya bir Ace serisi telefon olarak gelmesi bekleniyor. Xu Qi, cihazın gelecek yıl piyasaya sürüleceğini söylerken, belirli bir zaman dilimi açıklamadı. 12 Şubat’ta gerçekleşecek Çin Bahar Festivali öncesinde Snapdragon 888 işlemci ile çalışan birkaç telefonun resmiyet kazanması bekleniyor. Realme Ace amiral gemisi telefonunun söz konusu tarihten önce piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değil. Büyük olasılıkla, Realme Ace2021’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkabilir.

Başka bir kaynak, Realme Race‘in kavisli kenarlı bir cam arka kısmına ve yanında uzatılmış bir LED flaş ünitesi bulunan dairesel bir kamera modülüne sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefonun SD888, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemi gibi özelliklerle donatıldığı da ortaya çıktı. Akıllı telefonun model numarasının da RMX2022 olduğu söyleniyor. Bu yeni gizemli telefonu sabırsızlıkla bekliyoruz.