Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Realme Race Serisi İle Tanışın - Snapdragon 888 İşlemci ve Muhteşem Hız!

Realme Race Serisi İle Tanışın – Snapdragon 888 İşlemci ve Muhteşem Hız!

Realme yeni Ace serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme Race kod adlı seri gelecek yılın ilk çeyreği satışa sunulacak...

Ayşen Sıla

-

0
Realme Race Serisi

Qualcomm, Aralık ayı başında Snapdragon 888 işlemcisini piyasaya sürdü. Realme, Realme Race’in ilk Snapdragon 888 işlemci destekli amiral gemisi telefonu olacağını doğruladı. Realme’nin Başkan Yardımcısı ve Çin Başkanı Xu Qi, Realme Race’in şık ve göz alıcı bir tasarıma sahip olacağını iddia etmişti. Bugün ise görüyoruz ki Realme Race yepyeni bir seri olarak piyasaya sürülecek. Serinin ilk telefonu ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

Xu Qi, Race‘in cihazın kod adı olduğunu, yani cihazın farklı bir adla piyasaya sürüleceğini iddia etti. Oppo, Ace2 amiral gemisi telefonunu bu yılın başlarında tanıtmıştı. Ace3 telefonunun yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak gerçekleşmedi. Bunun arkasındaki olası sebep, Oppo’nun Ace serisini bir noktada Realme’ye transfer etmesinden kaynaklanabilir.

Bu nedenle, Realme Race’in piyasaya bir Ace serisi telefon olarak gelmesi bekleniyor. Xu Qi, cihazın gelecek yıl piyasaya sürüleceğini söylerken, belirli bir zaman dilimi açıklamadı. 12 Şubat’ta gerçekleşecek Çin Bahar Festivali öncesinde Snapdragon 888 işlemci ile çalışan birkaç telefonun resmiyet kazanması bekleniyor. Realme Ace amiral gemisi telefonunun söz konusu tarihten önce piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değil. Büyük olasılıkla, Realme Ace2021’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkabilir.

Realme Race Serisi

Başka bir kaynak, Realme Race‘in kavisli kenarlı bir cam arka kısmına ve yanında uzatılmış bir LED flaş ünitesi bulunan dairesel bir kamera modülüne sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefonun SD888, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemi gibi özelliklerle donatıldığı da ortaya çıktı. Akıllı telefonun model numarasının da RMX2022 olduğu söyleniyor. Bu yeni gizemli telefonu sabırsızlıkla bekliyoruz.

Realme Race Serisi

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakNewsbreak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Serisinin Renk Seçeneklerine Bir Bakış!

Xiaomi, 28 Aralık'ta Xiaomi Mi 11 serisini piyasaya sürecek. Lansman etkinliğinin yaklaşmasıyla birlikte, söylentiler de hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir sızıntı ise Xiaomi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung’un Yeni Tanıtım Lansmanı First Look 2021, 6 Ocak’ta Gerçekleşecek!

Samsung, 6 Ocak'ta şirketin "ekranın geleceğine yönelik vizyonunu" sergileyen yeni ürünlerle birlikte bambaşka ekran teknolojilerini tanıtacağı "First Look 2021" adlı bir etkinlik planladı.Şirketin yeni...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Yeni Apple Car, 2024’te Piyasada Yerini Alacak!

Apple, yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor ve bunlardan biri, şirketin başka bir ürün kategorisine işaret eden Elektrikli Araçlar diyebiliriz. Bununla ilgili büyük gelişmeler bulunuyor.Reuters'ın yeni...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Realme Race Serisi İle Tanışın – Snapdragon 888 İşlemci ve Muhteşem Hız!

Qualcomm, Aralık ayı başında Snapdragon 888 işlemcisini piyasaya sürdü. Realme, Realme Race'in ilk Snapdragon 888 işlemci destekli amiral gemisi telefonu olacağını doğruladı. Realme'nin Başkan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 10i Geliyor – Tanıtım Tarihi 5 Ocak!

Xiaomi, 5 Ocak 2021'de yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Tanıtım posterine göre, bu telefon 108 megapiksel ana kamera ile donatılmış olarak gelecek....
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014