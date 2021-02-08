Realme Race’nin Görüntüleri Sızdırıldı!

Aralık ayında sızdırılan bilgiler, RMX2202 model numarasının yakında çıkacak olan Realme amiral gemisi telefonuna ait olduğunu ortaya çıkardı. RMX2202 akıllı telefon bugün TENAA sertifika platformunun veritabanında göründü. Liste, akıllı telefonun tasarımını ortaya çıkardı.

Realme RMX2202’nin ön görüntüsü, ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş bir delik olduğunu gösteriyor. Amiral gemisi telefon, ekran içi parmak izi okuyuculu bir AMOLED ekrana sahip olabilir. Realme RMX2202’nin kameraları, cihazın arka görüntüsünde net bir şekilde görünmüyor.

Uzun bir flaş ünitesi ve en az üç veya dört kamera barındırıyor gibi görünüyor. RMX2202’nin TENAA görüntüleri ile ilgili şaşırtıcı olan şey, diğer bir kaynak tarafından sızdırılan görüntüden önemli ölçüde farklı olmasından kaynaklanıyor

Şirket, Realme Race cep telefonunun nihai ürün adını henüz onaylamadı. Realme yöneticisi, cihazın özel bir adı ve anlamı olduğunu söyledi. Önceki raporlar, Oppo’nun Ace serisini Realme’ye aktardığını iddia ediyordu. Bu nedenle, Race akıllı telefonun Realme’nin ilk Ace serisi telefonu olarak çıkma olasılığı da var. Telefonun 12 Şubat’tan sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu telefon (diğer adıyla Realme Race) Snapdragon 888 işlemci ile birlikte gelecek. Telefonun kullanıcılara 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemi gibi diğer özellikleri sunması bekleniyor.

Realme Race telefonun arka tasarımını sergileyen görüntü, dörtlü kamera sistemi ve yuvarlak şekilli bir kamera modülüne sahip olacağını ortaya koydu. Telefon, 125W hızlı şarj teknolojisi için destek taşıyabilir.