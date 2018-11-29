Giderek yaygınlaşan markalardan biri olan Oppo’dan ayrılan çalışanlar tarafından kurulan Realme, akıllı telefon dünyasında yer bulmaya çalışıyor. Marka uygun fiyatlı yeni akıllı telefonlarıyla beraber sektörde kendisini göstermeyi de başarıyor demek yanlış olmayacaktır. Amiral gemisi modellerinin yeni serisi olarak ses getiren Realme U1 akıllı telefonları da bunlardan biri oldu.

Bir süredir özellikleri konuşulan ve tasarımı konusunda sürekli iddiaların gündeme geldiği Realme U1 akıllı telefonları sonunda tanıtıldı. Hem tasarımı hem de dikkat çeken özellikleriyle öne çıkan akıllı telefonun detaylarından söz edelim.

Realme U1 Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

Yeni akıllı telefonun en çok dikkat çeken kısmı tasarımı. Oppo serilerinden sıkça gördüğümüz su damlası çentik alanı bu modelde de karşımıza çıkıyor. Telefon üst kısmında su damlası şeklinde tek bir kameranın yerleştirildiği çentik alanı var. Geri kalan tüm ön panel ekrandan oluşuyor. Çerçeveler yok denecek kadar az. Sadece alt kısımda bir çerçeve alanının öne çıktığını görüyoruz.

Yine arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise Honor akıllı telefonlarında gördüğümüz yapıyı görüyoruz. Çift arka kameranın kullanıldığı telefonun, yan yana kameraları bulunuyor ve kameraların hemen altında da parmak izi sensörleri dikkat çekiyor. Yine parlak yüzeye yer verildiğini de ekleyelim.

Realme U1 Özellikleri Nasıl?

Realme U1 akıllı telefonlarının özellikler kısmında da dikkat çekici detaylara sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Genelde fiyatı aşağı çekecek ancak fiyat performans dengesini bozmayacak bir sistemin sunulduğunu söylemek gerek. 6.3 inçlik bir ekran kullanan telefon, IPS LCD teknolojisiyle beraber geliyor ve ekran çözünürlük değeri 1080 X 2340 piksel. Ekran konusunda genel olarak başarılı bir model sunulmuş durumda.

Teknik kısma geçildiğinde ise MediaTek Helio P70 işlemcileri öne çıkıyor. Fiyatı aşağı çeken ve iyi bir performans sunan işlemciler, 3 ve 4 GB RAM bellek seçenekleriyle desteklenmiş. Telefonun bir modelinde 3 GB RAM bellek var ve 32 GB depolama alanına yer veriliyor. Diğer modelde ise 4 GB RAM bellek var ve 64 GB depolama alanına yer veriliyor.

Son olarak kameralardan söz edelim. Artık alışkın olduğumuz gibi Realme U1 akıllı telefonlarında da çift arka kamera var. 13 MP + 2 MP değerinde çift arka kamera kullanan telefon, ön kısımda ise 25 MP değerinde bir kamerayla karşımıza çıkıyor.

Android 8.1 işletim sistemi ve 3500 mAh değerinde bataryasıyla beraber Realme U1 telefonunun başlangıç fiyatı ise 170 dolar olarak açıklandı.