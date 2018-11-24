Daha öncesinde sadece Realme’nin CEO’su Madhav Sheth‘in bir fotoğrafında orta çıkan Realme U1 telefonun tanıtım tarihi belli olmuştu. Şimdi ise 28 Kasım‘da resmi olarak tanıtılması beklenilen telefonun, tanıtım öncesinde bütün özellikleri sızdırıldı. Daha önceki yer alan haberde selfie merkezli telefon olarak ileri sürülen telefonun ortaya çıkan özellikleri, telefonun gerçekten de selfie merkezli olduğunu onaylıyor.

Özellikleri sızdıran kaynağa göre Realme U1, 2.5D Corning Gorilla Glass 3 ile kaplı 6.3 inç 2340×1080 LCD ekrana sahip. Ekran gövde oranının ise %90.8 olduğu ifade edildi.

Tam olarak resmi olarak onaylanmamış olsa da Realme U1, Mali G72 GPU‘lu sekiz çekirdekli yonga seti olan yeni Helio P70 işlemci tarafından desteklenmektedir. 2.1GHz’de saat hızına sahip olan yonga seti, 3GB veya 4GB RAM ve 32GB veya 64GB depolama alanı gelecek. Bir MicroSD kart yuvası bulunuyor. Bu sahiplerinin fazladan 256GB’a kadar alan eklemesine izin verecektir.

Selfie merkezli U1 akıllı telefonunda 25MP f/2.0 ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise derinlik alanı için 2MP f/2.4 sensörle eşleştirilmiş 13MP f/2.2 ana sensör yer alıyor. Realme U1, 5V 2A hızlı şarj için 3,500mAh bataryaya sahip olacak.