Realme U1 Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Realme son yayınlanan raporlara göre Realme U1 selfie merkezli akıllı telefonu 28 Kasım‘da duyurmaya hazırlanıyor. Dünyanın MediaTek Helio P70 yonga seti ile güçlenen ilk akıllı telefonu olan Realme U1 Hindistan’ın Mumbai kentinde tanıtılacak.

Exhibit Tech Awards 2018 etkinliğinde Realme’nin CEO’su Madhav Sheth, iddia edilen Realme U1 akıllı telefonu ilk defa gündeme gelmişti. Söz konusu telefon Sheth tarafından selfie çekilirken görülmüştü.

Kameralara yakalanan Realme U1 altın sarısına benzer bir renge sahip. Arka tarafı ise cam kaplama gibi gözüküyor. Telefonun arka kısmında yatay çift kamera kurulumu yer alıyor. Camdan yapılmış arka panelde ayrıca bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursak telefonun arka görünümü Realme 2 Pro akıllı telefonundan pek farklı değil.

Bu yılın başlarında tanıtımı yapılan Realme 1, tek bir arka kameraya sahipti. Sonrasında piyasaya sürülen Realme 2, Realme 2 Pro ve Realme C1 modelleri ise arka taraflarında çift kamera kurulumları ile donatılmıştı. Ancak bu telefonlardan hiç birisi altın renginde değildi. Bu yüzden görüntüde ki bu telefonun selfie merkezli Realme U1 modeli olabileceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda Realme U1’in bir su damlası çentiğine sahip olması bekleniyor.

Aşağıda yer alan Tweet’teki selfie resmi aynı telefon kullanılarak çekilmiş olabilir. Bu doğruysa telefon yüksek kaliteli selfie fotoğrafları yakalamak için geniş açılı bir lensle donatılmış olabilir.

Proud of the great work the team has put in getting us

1) Most Disruptive Brand of the Year Award

2) Best Smartphone of the Year under 20K for RM 2Pro at #ExhibitTechAwards 2018.

We will keep providing products that will surprise you. Are U ready? pic.twitter.com/xE7TGHANpP

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) November 19, 2018