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Realme V11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, yeni bir bütçe dostu telefonu piyasaya sürdü. Realme V11'e dair bilmeniz gereken hee şeyi bu yazımızda derledik.

Ayşen Sıla

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realme

Realme bugün yeni bir bütçe 5G akıllı telefonu satışa sundu. Realme V11 5G olarak adlandırılan akıllı telefon, uygun fiyatlı V serisinden ikinci telefon konumunda yer alıyor. Gelin bu yeni telefona birlikte göz atalım.

Akıllı telefon, 720 x 1600 piksel ekran çözünürlüğü ve daha uzun 20: 9 en boy oranı sunan 6,52 inç HD + IPS LCD ekrana sahip. Ekranda, öne bakan kamerayı muhafaza etmek için bir su damlası çentiği bulunuyor.

Realme V11, MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alıyor. Bellek yapılandırmasına gelince, cihaz 128 GB dahili depolamaya sahip 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip 6 GB RAM olmak üzere iki modelle geliyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini daha da genişletmelerine olanak tanıyan bir microSD kart yuvası da bulunuyor.

realme

Telefonda 13 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren arka tarafta çift kamera kurulumu yer alıyor. Ön kamera kullanarak Yüz Tanıma Kilidi desteğinin yanı sıra, ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne de eşlik ediyor.

Realme V11, Android 11 işletim sistemi ve Realme UI özel arayüzü ile birlikte destekleniyoor. Telefon, 18W hızlı şarj teknolojisi ve 5.000 mAh pili de beraberinde getiriyor.

realme

Telefon, Vibrant Blue ve Quiet Grey adlı iki renk seçeneğine sahip. 4GB RAM modeli yaklaşık 185 dolar olarak fiyatlandırılırken, 6GB RAM modeli kabaca 216 dolar fiyatı beraberinde getiriyor.

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KaynakIndia Today

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