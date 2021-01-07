Realme V15 5G Satışa Çıkarılıyor!: İşte öne çıkan özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üretici Realme, 2021 yılında ilk akıllı telefonu V15 5G‘yi satışa çıkararak piyasaya giriyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonu özellikleriyle birçok kullanıcının dikkatini çekmiş durumda. Üst düzey özelliklere sahip olan V15 5G, yüksek ses kalitesini içeren ses sertfikalarıyla birlikte geliyor. Cihazın ekranı, 6,5 inç FullHD+ AMOLED 180 Hz tazeleme hızına sahip 600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Samsung tarafından geliştirilen AMOLED ekran ile birlikte ekran içine gömülü parmak izi de cihazda bulunuyor. Cihazın arka tarafında, 8 megapiksel ultra geniş + 2 megapiksel makro + 64 megapiksel ana kamera yer alıyor. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamera konumlandırılmış durumda. Arka kamera AI, Portre Modu, Film Modu ve UIS Max video kaydı, Süper Gece Modu ile birlikte geliyor.







Cihazın diğer donanımsal özelliklerine bakacak olursak eğer içerisinde 6 / 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama, Android 10 ( Android 11 güncellemesi gelecek), Realme UI 1 ( Realme UI 2.0 güncellemesi alacak), MediaTek Dimensity 800U işlemci yer alıyor. Batarya ise 4.310 mAh olarak belirlenmiş. Ayrıca 65W hızlı şarj edebilen şarj adaptörü kutu içerisinde bulunacak.

USB-C, 5G bağlantı, 3,5 mm kulaklık jakı ile gelen cihazın renkleri ise Crescent Silver, Mirror Lake Blue ve Koi olarak belirlenmiş durumda. Bu yeni akıllı telefon modeli 190 dolar fiyat etiketiyle birlikte 14 Ocak 2021 tarihinde Çin‘de satışa sunulacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.