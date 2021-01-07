Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme V15 5G Satışa Çıkarılıyor!: İşte öne çıkan özellikleri

Realme V15 5G Satışa Çıkarılıyor!: İşte öne çıkan özellikleri

Realme 2021 yılında akıllı telefon pazarında yer almayı hedefliyerek yeni modeli V15 5G'yi satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yunus Emre Çakır

-

0
Realme

Çin merkezli akıllı telefon üretici Realme, 2021 yılında ilk akıllı telefonu V15 5G‘yi satışa çıkararak piyasaya giriyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonu özellikleriyle birçok kullanıcının dikkatini çekmiş durumda. Üst düzey özelliklere sahip olan V15 5G, yüksek ses kalitesini içeren ses sertfikalarıyla birlikte geliyor. Cihazın ekranı, 6,5 inç FullHD+ AMOLED 180 Hz tazeleme hızına sahip 600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Samsung tarafından geliştirilen AMOLED ekran ile birlikte ekran içine gömülü parmak izi de cihazda bulunuyor. Cihazın arka tarafında, 8 megapiksel ultra geniş + 2 megapiksel makro + 64 megapiksel ana kamera yer alıyor. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamera konumlandırılmış durumda. Arka kamera AI, Portre Modu, Film Modu ve UIS Max video kaydı, Süper Gece Modu ile birlikte geliyor.

Cihazın diğer donanımsal özelliklerine bakacak olursak eğer içerisinde 6 / 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama, Android 10 ( Android 11 güncellemesi gelecek), Realme UI 1 ( Realme UI 2.0 güncellemesi alacak), MediaTek Dimensity 800U işlemci yer alıyor. Batarya ise 4.310 mAh olarak belirlenmiş. Ayrıca 65W hızlı şarj edebilen şarj adaptörü kutu içerisinde bulunacak.

USB-C, 5G bağlantı, 3,5 mm kulaklık jakı ile gelen cihazın renkleri ise Crescent Silver, Mirror Lake Blue ve Koi olarak belirlenmiş durumda. Bu yeni akıllı telefon modeli 190 dolar fiyat etiketiyle birlikte 14 Ocak 2021 tarihinde Çin‘de satışa sunulacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

CES 2021 İnovasyon Ödülü Alan Akıllı Telefonlar Açıklandı!

Akıllı telefonların ve diğer akıllı teknolojilerin tanıtıldığı ve duyurulduğu küresel bir teknoloji etkinliği olan CES, bu yıl 11-14 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik düzenlenmeden önce...
Devamını Oku
Sosyal Medya

Whatsapp Yeni Gizlilik Politikasını Açıkladı!

Facebook'un sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, gizlilik politikasında değişikliğe gidiyor. Hazırlanan yeni politikaya göre artık kullanıcılar kişisel verilerini Facebook ile paylaşmayı göze...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

LG Oldukça Hafif ve İnce Yeni Gram Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı!

Bilindiği üzere LG, her yıl Gram serisi düzüstü bilgisayarlarına yeni bir tanesini daha eklemeye devam ediyor. Firma Gram serisi dizüstü bilgisayarlarına 2021 yılında beş...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M02S Büyük Bataryası ile Satışa Sunuldu!

Samsung, 2021 yılında akıllı telefon pazarına hızlı bir şekilde giriş yapıyor. Şirket pazarda ki yerini korumak için birçok model üzerinde çalışırken bir diğer taraftanda...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme V15 5G Satışa Çıkarılıyor!: İşte öne çıkan özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üretici Realme, 2021 yılında ilk akıllı telefonu V15 5G'yi satışa çıkararak piyasaya giriyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonu özellikleriyle birçok...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014