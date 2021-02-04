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Realme Watch 2 Pro, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek

Realme Watch 2 Pro, FCC sertifikası aldı. Akıllı saatin kısa süre içerisinde piyasada yerini alması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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realme

Realme, yakın zamanda Realme Watch S, Watch S Pro gibi akıllı saatleri piyasaya sürdü. Kısa süre sonra, ilk Realme Watch’un üst modelleri de ortaya çıkmaya başladı. Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro isimleri de ilk olarak Realme Link App’in kaynak kodunda göründü. Şimdi, ise ‘Pro’ modeli FCC tarafından onaylandı.

Doğrudan sertifika, cihazın adının Realme Watch 2 Pro olduğunu gösteriyor. Sertifikasyon belgeleri henüz tam olarak yüklenmemiş olsa da, saat kadranı tasarımının köşeleri yuvarlatılmış kare şeklinde olduğunu görüyoruz.

Realme Watch 2’nin sağ tarafında güç düğmesi bulunuyor ve birinci nesil Watch gibi 1,4 inç 320×320 piksel çözünürlüklü TFT renkli dokunmatik ekrana sahip. Ancak çıkarılabilir silikon kayışlar artık Realme’nin “Dare To Leap” sloganını barındırıyor.

realme

Önceki modelde olduğu gibi Realme Watch 2’de de kalp atış hızı ve SpO2 sensörleri bulunuyor. IP68 olarak derecelendirildiği için toza ve suya dayanıklı olduğu söyleniypr. Bununla birlikte, şimdi çok daha büyük bir bataryaya sahip (305 mAh) diyebiliriz.

Realme Watch 2, bağlantı için yerleşik Bluetooth 5.0 BLE’yi de beraberinde getiriyor ancak yalnızca Android 5.0 ve üstü ile uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı saat piyasaya çıktığında iOS desteği kazandığını göreceğiz.

Realme Watch 2, 257,6 x 35,7 x 12,2 mm ölçülerinde ve egzersiz modları, otomatik adım sayacı, uyku izleme ve mesaj ve gelen arama bildirimleri gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca meditasyon modu, müzik ve kamera kontrolleri de içerecek.

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Cepkolik
KaynakFcc

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