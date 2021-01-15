Realme Watch 2 ve Realme Watch 2 Pro Yakında Piyasaya Sürülecek!

Realme, geçen yıl Mayıs aylarında piyasadaki ilk akıllı saatini piyasaya sürdü. Realme Watch S olarak adlandırılan saat fazla ilgi görmüştü. Şirket, birkaç ay önce Realme Watch S ve S Pro‘yu piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket, ilk saatinin üst modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Realme, şirketten gelen tüm bağlı cihazlar için bir hub görevi gören Realme Link adlı bir mobil uygulamaya sahip. Şimdi bir rapor, uygulamanın kaynak kodunun Realme Watch 2 ve Realme Watch 2 Pro cihazlarını ortaya çıkardığını iddia ediyor.

Şirketin uygulamasında görünen iki akıllı saatin varlığı, Realme’nin bu cihazları resmileştirmeye oldukça yakın olduğuna işaret ediyor. Ancak şirket henüz resmi olarak bununla ilgili bir şey paylaşmadı.

Ayrıca, uygulama bu iki yaklaşan cihazdan bahsederken, tasarımı ve donanımıyla ilgili hiçbir şey açıklamıyor. Bununla birlikte, cihazların mevcut modellerin üst modeli olacağını bildiğimizden birkaç kayda değer güncelleme bekliyoruz.

Realme Watch’un özelliklerini hatırlatacak olu4sa, 320 x 320 piksel ekran çözünürlüğü, 323 PPI piksel yoğunluğu ve 380 nit parlaklık sunan, üstte 2.5D kavisli Gorilla Glass 3 korumalı 1,4 inç Dokunmatik ekrana sahipti.

Gerçek zamanlı kalp atış hızı monitörü, kan oksijen seviyesi monitörü (SpO2) ve 14 spor modu içeren 7/24 Sağlık Asistanı ile birlikte geliyordu. Ayrıca Adım İzleyici, Boşta Kalma Uyarısı, Meditasyon, Su İçme Hatırlatıcısı ve Uyku Monitörü de vardı.

Cihaz müziği kontrol etmek, akıllı telefonların kilidini açmak ve akıllı telefonun kamera işlevlerini kontrol etmek için kullanılabiliyordu. IP68 sınıfındaydı, suya ve toza dayanıklıydı. Ürünün fiyatı yaklaşık 55 dolar olarak belirtilmişti. Üst modellerin de benzer ama daha iyi özelliklere sahip olması bekleniyor.