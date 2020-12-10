Realme, şu anda dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası unvanına sahip. Telefon cihazlarının yanı sıra, firma bir süredir yeni teknolojik alanlarda da ürün piyasaya sürmeye çabalıyor.

Bu yılın başlarında şirket, Realme Watch olarak adlandırılan ilk akıllı saatini piyasaya sürdü. Geçen ay, marka Realme Watch S adlı ikinci modeli piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket Realme Watch S Pro’yu piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Tanınmış bir kaynağa göre Realme, Eylül ayında yüzde 22.1 pazar payı ile Hindistan’ın en büyük akıllı saat markası olmayı başardı. Şirket bunu tek ürünü olan Realme Watch ile başardı.

Aynı ay içinde Realme Watch S ve Realme Watch S Pro‘nun varlığı, IFA 2020 ticaret fuarında firma tarafından doğrulandı. Birkaç gün sonra her ikisi de birden fazla sertifika aldı. Ve son olarak, normal model Kasım ayında Pakistan’da küresel olarak piyasaya çıktı.

Realme Watch

Bu giyilebilir cihaz daha sonra aynı ay Avrupa’ya da ulaştı. Standart modelle ilgili her şeyi biliyoruz. Ancak aynı şey, ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülecek olan ‘Pro’ modeli için söylenemez. Akıllı saatin küresel pazarda da kendisini göstermesi bekleniyor. OLED ekranla gelmesi beklenen akıllı saate dair pek bir detay bulunmuyor.