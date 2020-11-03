Realme Watch S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, Realme Watch adlı ilk akıllı saatini Mayıs ayında duyurmuşru. Şimdi ise oldukça hoş detaylara sahip olan Realme Watch S saatini tanıttı. Saatin özellikleri oldukça dikkat çekici ve rekabetçi duruyor.

Yeni Realme Watch S, 360×360 piksel çözünürlüğe sahip 1,3inç dairesel dokunmatik ekrana sahiptir. Üstelik aydınlatma koşullarına bağlı olarak parlaklığı otomatik olarak ayarlayan ışığa duyarlı bir sensöre sahiptir.

Ekran, Corning’in Gorilla Glass ile korunuyor. Şirket tam olarak Gorilla Glass’ın hangi versiyonunu taşıdığını belirtmedi. Ancak ilk tanıtılan Realme Watch’da yer alan Gorilla Glass 3 olduğu için yine aynısı olabilir.

İlk akıllı saat, bünyesinde 12 saat teması ile geldi. Buna karşılık Watch S’nin kutudan kaç tane saat teması ile geleceği belli değil. Ancak Realme, önümüzdeki aylarda Watch S için 100’den fazla temanın yapılacağını söylüyor.

Realme Watch S özellikleri arasında en dikkat çeken dairesel kasası oluyor. Alüminyum alaşımdan yapılmıştır ve sağ tarafında iki düğme bulunuyor. Kayışlar Sıvı Silikondan yapılmıştır ve dört renk seçeneğine sahiptir – Mavi, Turuncu, Yeşil ve Siyah.

Realme Watch gibi Watch S de bir PPG kalp atış hızı sensörünün yanı sıra kan oksijen seviyesi izleme için bir SpO2 sensörüne sahiptir. Akıllı saat ayrıca 16 Spor Modu ile birlikte gelir.

Realme Watch S’nin diğer temel özellikleri arasında Uyku İzleme, Çağrı Reddetme, Akıllı Bildirimler, Müzik ve Kamera Kontrolü bulunuyor. Üstelik Watch S, 1,5 metreye kadar suya dayanıklı IP68 derecesine sahip. Buna karşılık Realme, yüzerken ve duş alırken kullanıma uygun olmadığını söylüyor.

Realme Watch S özellikleri arasında bir diğer önemli olan pili oluyor. 15 günlük dayanıklılık sunduğu iddia edilen 390 mAh pil ile birlikte geliyor.

Realme Watch S Fiyatı

Realme Watch S 95 dolarlık bir fiyat etiketi ile geliyor. Diğer ülke pazarlarına ne zaman geleceği yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Bundan ötürü ilerleyen zamanlarda göreceğiz.