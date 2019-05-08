Realme X Kamera Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Gelecek hafta Realme, Çin’de düzenleyeceği bir etkinlikte Realme X serisini tanıtacak. Sızıntı haberlere göre, şirket iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürecek. Bunlar Realme X ve Realm X Lite. Realme X Lite, özellikleri muhtemelen Realme 3 Pro ile aynı olacak.

Buna karşılık Realme X, %91.2 ekran/gövde oranına sahip boydan boya çerçevesiz AMOLED ekranla donatılmıştır. Bugün ise Realme’in arka tarafındaki kamera kurulumlarından birisinin 48MP olduğunu gösteren yeni bir tanıtım görseli yayınlandı.

Aslında daha öncesinde bu tür söylentiler vardır. Fakat bugün f/1.7 açıklığına sahip 48MP Sony IMX586 sensörüyle birlikte geleceği onaylanmış oldu. Realme 3 ile tanıtılan NightScape modu da bu cihazda mevcut olacak.

Bugün yayınlanan tanıtım görüntüsünde cihazın arka panelinde üçlü kamera kurulumunun bulunduğu ortaya çıkıyor. Daha önceki söylentiler telefonun çift kamera ile geleceği yönündeydi. Daha önceki sızıntılara göre Realme X, görüntüdeki derinliği hesaplamak için hem 48MP birincil ve 5MP ikincil kamerasını aynı anda kullanacak.

Realme X yeni piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 730 Mobil Platform tarafından desteklenecek olsa da, şirket daha sonra en iyi ürün olan Snapdragon 855 Mobile Platform ile birlikte Realme X Pro’yu piyasaya sürecek. Realme X Lite’ın aksine, Realme X ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip.