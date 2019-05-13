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Realme X Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Realme X'in resmi teknik çizimleri cihazın beyaz ve mavi renklerinde gradyan bir tasarımla geleceğini gösteriyor....

By Muhammed Arslan

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Realme X Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Bu haftanın ilerleyen saatlerinde Realme, Realme X ve Realme X Lite akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Her iki cihaza ait de daha öncesinde TENAA listelemeleri ile tüm özellikleri gün yüzüne çıkmıştı.

Bugün şirket, Realme X akıllı telefonunun yeni bir tanıtım videosunu yayınladı. Cihazın renk seçenekleri arasında Mavi ve Beyaz var. Cihaz kavisli bir cam arka gövdeye sahiptir ve gradyan bir yüzey sunar. Açılır selfie kamerası, çift arka kamera ve Realme logosu telefonun tam merkezine hizalanmıştır.

Ön tarafta, cihaz çerçevesiz boydan boya bir ekrana sahip ve aynı zamanda bir ekran içi parmak izi tarayıcı da içeriyor. Güç düğmesi sağ kenara yerleştirilirken, ses kontrol tuşları solda duruyor. Geçtiğimiz hafta, şirket Realme X’in f/1.7 diyafram açıklığı ile 48MP çift kamera kurulumu ile geleceğini onaylamıştı.

Realme X Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı!

FullHD+ (2340 × 1080 piksel) çözünürlük ve %91.2 ekran/gövde oranına sahip 6.5 inç AMOLED ekran ile geliyor olacak. Donanım olarak cihazın tamamen yeni Qualcomm Snapdragon 730 Mobil Platformu tarafından desteklenmesi bekleniyor. Güçlü Kryo 470 CPU ve Adreno 618 GPU ile birlikte geliyor.

Realme X Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı!

TENAA listesine göre, cihaz 64GB ve 128GB dahili depolama, 4GB ve 6GB RAM modellerinde mevcut olacak. Ayrıca Realme X’in 8GB RAM ile gelmesi de bekleniyor. Ön tarafında açılır kamera içince 16MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Kutudan Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6 ile çıkıyor.

KaynakGsmArena
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