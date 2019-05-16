Realme X Tanıtıldı – Tüm Özellikleri ve Fiyatı

Amiral gemisi akıllı telefonları aratmayacak bir sistemle beraber gelmesini beklediğimiz Realme X akıllı telefonları için beklenen adım atıldı. Yeni akıllı telefonlar sonunda resmiyet kazanda ve beklenen tanıtım yapıldı.

Özellikle tasarım kısmında fark yaratan akıllı telefon modellerinden biri olmayı başaran Realme X akıllı telefonları, hem teknik açıdan hem de genel tasarım açısından başarılı bulundu. Daha fazla sözü uzatmayalım ve yeni akıllı telefon modelleri için özelliklere geçelim.

Realme X Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon modelinde yer verilen tasarım oldukça dikkat çekici. Telefonun arka kapak kısmında dikkat çeken bir renk düzeni söz konusu. Geçişli bir renk düzenine sahip olan akıllı telefonda, ortalanmış ve üst üste sıralanmış olan kameraları görüyoruz.

Üst üste dizili bir şekilde gelen kameraların hemen altında ise flaş ışığının bulunduğunu görmekteyiz. Yine bu kısımda da önemli bir değişiklik söz konusu değil.

Ön kısımda ise oldukça ince çerçevelere yer veren bir akıllı telefon modeli sunuluyor. Çerçeve kısmında sadece alt çerçevelerin ve yan çerçevelerin bir tık öne çıktığını görüyoruz. Üst kısımda ise herhangi bir çerçeve alanı bulunmuyor. Çerçeve alanı olmadığı gibi herhangi bir kamera alanının da olmadığını görüyoruz.

Yine açılır kapanır kamera düzenine yer verildiğini görüyoruz. Pop-Up kamerası olarak karşımıza çıkan açılır kapanır kamera alanının da yine oldukça önemli bir tasarım artısı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Telefonun bunun dışında herhangi bir ilginç noktası olmadığını da ekleyelim.

Realme X Ekran Özellikleri

Tıpkı tasarım kısmında olduğu gibi ekran özellikleri kısmında da fark yaratan bir akıllı telefon modeli söz konusu. Özellikle açılır kapanır kamera sisteminin sunulmuş olması, yeni akıllı telefonların ekran kullanım alanının çok daha geniş olmasını sağlıyor.

6.53 inç gibi bir ekran boyutu sunan akıllı telefonun 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri bulunuyor. 394 PPi değerinde piksel yoğunluk değeri de bulunan akıllı telefonların genel olarak başarılı bir ekran görüntü deneyimi sunduğunu da eklemek gerekiyor.

Telefonun ekran panel teknolojisinin de AMOLED olduğunu ekleyelim. Bu konuda da önemli bir artı sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Teknik Özellikler

Yeni akıllı telefonlar tam olarak amiral gemisi modelleri değil. Bunun yerine orta segment için iddialı akıllı telefonların sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Snapdragon 710 serisi işlemcilerin kullanıldığı akıllı telefonların 2.2 GHz hız değeri bulunuyor. 10 nm üretim sürecinin ürünü olan iddialı işlemci modelleriyle beraber gelen grafik birimi kısmında ise Adreno 616 modeli kullanılmakta.

Sadece işlemci kısmında değil bellek kısmında da önemli değişiklikler var. 4 GB RAM bellek miktarına sahip olan akıllı telefonların 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarına da yer verdiğini ekleyelim.

Bellek tipi kısmında ise LPDDR4x tercihi yapılmış durumda. Yine depolama alanında da bellek seçimine göre değişiklikler olduğunu da ekleyelim. 64 GB ya da 128 GB arasında seçim yapabiliyorsunuz.

Kamera Detayları

Kamera kısmında çift arka kameranın üstünlüğü var. Realme X modeli bu gücü yansıtıyor. 48 MP değerinde ana kamerası bulunan modelde, bu kamerada f/1.7 diyafram açıklık değeriyle karşımıza çıkıyor.

İkinci kamera kısmında ise 5 MP değerinde bir kamera karşımıza çıkıyor. f/2.4 diyafram açıklık değerine sahip olan ikinci kamera kısmında da derinlik algısı özelliği öne çıkmakta.

Bunun dışında ön kamera kısmında ise 16 MP değerinde ana kamera karşımıza çıkıyor. f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip olan ön kameranın da yine yapay zeka destekli olduğunu ekleyelim.

Tüm bu özelliklerle beraber Realme X akıllı telefonlarının fiyatı ise 218 dolar olarak açıklandı. Tabii ki bu rakam başlangıç fiyatı olarak karşımıza çıkıyor.