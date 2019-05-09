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Realme X Yeni Nesil Optik Parmak İzi Okuyucusuna Sahip!

Realme X, son geliştirmeler sayesinde okuyucu alanı %44 artırılan optik parmak izi tarayıcısına sahip olacak....

By Muhammed Arslan

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Realme, 15 Mayıs’ta Çin’de düzenleyeceği bir etkinlikte amiral gemisi olan Realme X‘i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikleri ve tasarımı ile ilgili çok sayıda söylenti mevcut ve son derece üstün özelliklere sahip olması bekleniyor. Hatta, şirketin kendisi Realme X hakkında birçok detay ortaya çıkardı.

Şimdi şirket akıllı telefonun bir ekran içi parmak izi sensörü ile geleceğini onayladı. Ancak daha da ilginç olanı, şirketin yeni nesil optik ekran parmak izi sensörünü kullanması. Bu yeni sensörde parmak izi tanıma alanı da yüzde 44 artırıldı.

Bundan önce Realme, telefonun f/1.7 diyafram açıklığına sahip 48 MP Sony IMX586 sensörüyle birlikte geleceğini onaylamıştı. Realme 3 Pro‘ya benzer şekilde, Realme X aynı zamanda düşük ışıkta görüntüleme için Nightscape moduna sahip olacak.

Realme X Yeni Nesil Optik Parmak İzi Okuyucusuna Sahip!

Şirket tarafından paylaşılan yeni bir poster, arka kamera kurulumuyla ilgili hemen hemen her detayı ortaya çıkardı. Görüntü, akıllı telefonun 48 MP sensörünün yakınlaştırma özelliklerini gösteriyor. Daha önce, şirket bir AMOLED ekran panelinin ve çentiksiz bir tasarımın varlığını onaylamıştı.

Ayrıca bkz: Realme 3 Pro İncelemesi

Son zamanlarda yapılan bir TENAA sızıntısı, telefonun 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen 6.5 inçlik AMOLED çentiksiz ekran ile geleceğini ortaya koyuyor. 2.2 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM ile eşleştirilmiştir. Depolama kapasitesini arttırmak için microSD kart yuvası ile 64GB dahili depolama alanına sahiptir.

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