Realme X2 32MP Selfie Kamerası ile Geliyor!

Realme, 24 Eylül’de Çin’de Realme X2 akıllı telefonunu piyasaya süreceği bir tanıtım etkinliğine ev sahipliği yapacak olduğunu çoktan onayladı. Realme Pazarlama Müdürü Francis Wang, yeni telefonun Realme XT‘nin yeniden markalaştırılmış versiyonu olduğunu onayladı.

Daha önce, şirket telefonun 64 megapiksellik sensörün de aralarında bulunduğu dört kameralı bir kurulum ile geleceğini onaylamıştı. Şimdi akıllı telefonun önünde 32 megapiksel kamera sensörüne sahip olacağı ortaya çıktı. Buna karşılık Realme XT’nin 16 megapiksel selfie kamerası var.

Su damlası çentikli FullHD+ çözünürlüğü ve 19.5:9 en boy oranına sahip 6.4 inç S-AMOLED ekrana sahiptir. Telefon 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip Qualcomm Snapdragon 712 AIE sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir.

Telefondaki dörtlü kamera kurulumu 64 megapiksellik Samsung GW1 birincil sensörü, 8 megapiksel ultra geniş lensi, 2 megapiksel özel makro kamerayı ve 2 megapiksel derinlik sensörünü içeriyor. Bugün ki açıklanan bilgi ise telefonun 32 megapiksellik bir selfie kamerası da var.

Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0.1’de çalışan akıllı telefon, 4.000mAh bataryave VOOC 3.0 hızlı şarj desteği ile destekleniyor. Şimdilik telefonun fiyatı ve renk seçenekleri konusunda bir açıklama yapılmadı. Bunun için resmi etkinliği beklememiz gerekecek.