Realme X2 Çıkış Tarihi ve Özellikleri Onaylandı!

Realme'nin en yeni akıllı telefonu acaba hangi telefonun yeniden markalaşmış versiyonu olacak?

Realme, 24 Eylül’de Çin’de Realme X2 akıllı telefonunu piyasaya süreceği bir tanıtım etkinliğine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Kısa bir süre önce şirketin yöneticilerinden Francis Wang, Realme X2’nin Realme XT’nin markalaşmış modeli olduğunu doğruladı.

Şirket ayrıca, telefonun 64 megapiksel sensöründe bulunduğu dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını doğruladı. Şirketin paylaştığı tanıtım posterinde yer alan 64MP kameranın varlığı bazı söylentileri tetikledi.

Yaklaşan Realme X2, birkaç gün önce piyasaya sürülen Realme XT akıllı telefonun yeniden markalı bir versiyonuna benziyor. Realme birkaç ay önce Çin pazarında, Realme 3 Pro akıllı telefonun yeniden markalı bir versiyonu olan Realme X Lite‘ı piyasaya sürdü.

Ancak bazı söylentiler Realme X2’nin Realme XT 730G modelinin markalaşmış sürümünün de olabileceğini iddia ediyor. Çünkü şirketin CEO’su Madhav Sheth, Realme XT’nin tanıtılması sırasında Aralık ayında yeni bir telefonun piyasaya sürüleceğine işaret etmişti.

Realme X2 yeniden markalı Realme XT ise, piyasaya sürülmesiyle birlikte tam olarak neye sahip olacağımızı biliyoruz. Telefonun su damlası çentikli, FullHD+ ekran çözünürlüğü ve 19.5:9 en boy oranına sahip 6.4 inç S-AMOLED ekrana sahiptir.