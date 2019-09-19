Realme X2 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Realme 24 Eylül’de Çin’de Realme X2 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Şirket, sızıntıların önüne geçmek için akıllı telefon ile ilgili temel bilgileri açıklamaya karar verdi. Bu sayede telefon tanıtılmadan birkaç özellik resmiyet kazandı.

Önceden sızan bilgilere göre Realme X2’nin 64MP sensöründe aralarında bulunduğu dörtlü kamera kurulumu ve 32MP selfie kamerası ile geleceğini biliyoruz. Ayrıca, Snapdragon 730G yonga seti ile desteklenen Realme X2 telefonunun, Realme XT 730G‘nin yeniden markalaştırılmış bir sürümü olduğu onaylanmıştı.

Realme kısa süre önce Realme XT 730G telefonunu Aralık ayında tanıtacağını duyurdu. Fakat telefonun Çin’de Realme X2 olarak piyasaya sürülmesi de artık söz konusu. Bu telefon, 64MP dörtlü kamera kurulumu, cam tasarımı ve su damlası çentikli ekranı ile Realme XT ile aynı özellikleri paylaşacak.

Realme X2, 8nm işleme dayanan güçlü bir orta sınıf işlemci olan Snapdragon 730G tarafından desteklenecek. Donanım olarak orta seviyede oyunları rahatlıkla kaldırabilecek güçlü bir GPU’su var. Realme X2, PUBG ve Asfalt 9 gibi grafik ağırlıklı oyunlar oynamayı sevenlere yönelik olacak.

Realme X2 ayrıca Realme XT’deki 32MP selfie kamerası ile birlikte gelecek. Realme XT 730G hakkında şirketin ortaya çıkardığı bir başka özellik de Realme X2’de de görülmesi gereken 30W VOOC hızlı şarj desteğine sahip olması.