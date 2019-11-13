Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme X2 Pro Avrupa Fiyatı Açıklandı!

Realme X2 Pro Avrupa Fiyatı Açıklandı!

399 Euro'luk temel sürümü ile Realme X2 Proi Avrupa'da satışa sunuldu...

Muhammed Arslan

-

14
0
Realme X2 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Realme geçtiğimiz ay, ilk premium amiral gemisi akıllı telefonunu – Realme X2 Pro‘yu tanıttı. Şimdi, şirket aynı cihazı Avrupa pazarında piyasaya sürdü ve şimdi belirli bölgelerde satın alınmaya bile başlandı. İspanya’daki müşteriler akıllı telefonu Amazon.es’te, Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Birleşik Krallık’taki müşteriler Realme’nin Avrupa web sitesinden satın alabilirler.

Fiyatlandırma gelince, 6GB RAM + 64GB depolama modeli 399 Euro, 8GB RAM ve 128GB depolama sürümü 449 Euro tutuyor. 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğine sahip en üst seviye model 499 Euro’luk fiyata sahip Avrupa’da, akıllı telefon iki renk seçeneğinde geldi – Neptün Mavisi ve Ay Beyazı.

Realme X2 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Kısaca Realme X2 Pro’nun özelliklerine göz atalım. Su damlası çentikli 6,5 inç FullHD+ AMOLED ekrana sahip ve 90Hz yenileme hızı ve %91,7 ekran/gövde oranı var. Ayrıca 1080×2340 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Etkileyici özellikleri arasında ekran içi parmak izi sensörü var. Cihazın 0.23 saniyede açıldığı iddia ediliyor. Donanım olarak ekran, 2.96GHz olarak ayarlanan Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti tarafından destekleniyor. Adreno 640 GPU’yu 12GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip.

Önceki İçerikEn İyi Kameralı Telefon Xiaomi Mi Note 10 Parçalara Ayrıldı!
Sonraki İçerikMasaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı ASUS’un yeni amiral gemisinde birleşti!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı ASUS’un yeni amiral gemisinde birleşti!

CES 2019'un en büyük sürprizlerinden biri de ASUS'un yeni "amiral gemisi" oyun bilgisayarı Republic of Gamers (ROG) GZ700 oldu. Standart masaüstü bilgisayarların...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X2 Pro Avrupa Fiyatı Açıklandı!

Realme geçtiğimiz ay, ilk premium amiral gemisi akıllı telefonunu - Realme X2 Pro'yu tanıttı. Şimdi, şirket aynı cihazı Avrupa pazarında piyasaya sürdü...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

En İyi Kameralı Telefon Xiaomi Mi Note 10 Parçalara Ayrıldı!

Xiaomi kısa bir süre önce Mi CC9 Pro olarak adlandırılan ve global pazara Mi Note 10 olarak gelen premium orta sınıf akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo U20 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Birkaç ay önce Vivo, ilk U serisi akıllı telefon olan Vivo U10'u piyasaya sürdü. Telefon kısmen ilgi görmüştü. Bununla birlikte şirket, telefonun...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Vivo S5 Geekbenchte Görüntülendi!

Vivo, yarın Çin'de Vivo S5 serisi akıllı telefonları piyasaya sürecek. Şirketin Vivo S5 ve Vivo S5 Pro isminde iki farklı telefonu tanıtacağını...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.