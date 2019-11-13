Realme X2 Pro Avrupa Fiyatı Açıklandı!

Realme geçtiğimiz ay, ilk premium amiral gemisi akıllı telefonunu – Realme X2 Pro‘yu tanıttı. Şimdi, şirket aynı cihazı Avrupa pazarında piyasaya sürdü ve şimdi belirli bölgelerde satın alınmaya bile başlandı. İspanya’daki müşteriler akıllı telefonu Amazon.es’te, Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Birleşik Krallık’taki müşteriler Realme’nin Avrupa web sitesinden satın alabilirler.

Fiyatlandırma gelince, 6GB RAM + 64GB depolama modeli 399 Euro, 8GB RAM ve 128GB depolama sürümü 449 Euro tutuyor. 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğine sahip en üst seviye model 499 Euro’luk fiyata sahip Avrupa’da, akıllı telefon iki renk seçeneğinde geldi – Neptün Mavisi ve Ay Beyazı.

Kısaca Realme X2 Pro’nun özelliklerine göz atalım. Su damlası çentikli 6,5 inç FullHD+ AMOLED ekrana sahip ve 90Hz yenileme hızı ve %91,7 ekran/gövde oranı var. Ayrıca 1080×2340 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Etkileyici özellikleri arasında ekran içi parmak izi sensörü var. Cihazın 0.23 saniyede açıldığı iddia ediliyor. Donanım olarak ekran, 2.96GHz olarak ayarlanan Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti tarafından destekleniyor. Adreno 640 GPU’yu 12GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip.