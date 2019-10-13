Realme X2 Pro Çıkış Tarihi ve Kamera Özellikleri Açıklandı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Realme X2 Pro olarak adlandırılacak ilk amiral gemisi sınıf telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçmişteki birçok sızıntı lansman tarihini açıklarken, resmi bir poster ile Realme, telefonun 15 Ekim’de tanıtılacağını doğruladı.

Ayrıca paylaşılan telefon posteri dikey düzende yerleştirilmiş olan arka kamera kurulumu hakkında ayrıntılı bilgi de verdi. Ana kamera sensörü birincil sensör Samsung yapımı 64 MP olacak. Devamında 20x hibrid yakınlaştırmayı destekleyen 13 MP telefoto objektif, 115 derecelik görüş açısıyla 8MP süper geniş açılı ve 2MP ToF sensörü yer alıyor.

TENAA listesi ile zaten sızdırılmış olan birkaç özelliğe de sahibiz. TENAA listesine göre Realme X2 Pro, 2340×1080 piksel FullHD+ çözünürlüğü bulunan 6.5 inç ekrana ev sahipliği yapıyor olacak. Dikkate değer ekran paneli, akıcı görüntüleme deneyimi sağlayacak 90 Hz yenileme hızına sahip.

Ekran kilidini güvenli bir hale getirmek için şirket yeni bir atılım gerçekleştiriyor. Yalnızca 0.23 saniyede tepkime sağlayan gelişmiş bir ekran içi parmak izi sensörünü bünyesinde barındırıyor.

Selfie çekimleri için ekranın üst kısmındaki çentik içine yerleştirilecek olan 16 MP kamera olacaktır. Telefon 50W SuperVOOC Flaş Şarj teknolojisini destekleyen 4.000mAh batarya ile güçlendirilecektir. 7 nm üretim işlemine dayanan en son Snapdragon 855 Plus yonga seti ile donatılacak.