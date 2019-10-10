Realme X2 Pro Geekbenchte Görüntülendi!

Her geçen gün, hakkında yeni bilgiler öğrendiğimiz Realme X2 Pro hakkında sızıntılar devam ediyor. Realme, amiral gemisi sınıfı telefonunun 12 GB + 256 GB depolama seçeneğinde sunulacağını daha önce doğrulamış olsa da, bu donanımla Geekbench’de ortaya çıktı.

Geekbench listesine göre, Realme X2 Pro, tek çekirdekli testte 3562 puan ve çok çekirdekli 10,428 puan alıyor. Akıllı telefon, “msmnile” kod adlı Snapdragon 855 mobil platformuyonga seti ile donatılmıştır. Realme akıllı telefonun hem çok çekirdekli hem de tek çekirdekli sonuçları, OnePlus 7T ve Xiaomi Black Shark 2 Pro gibi telefonlara rakip olacağını gösteriyor.

Daha önce belirtildiği gibi, Geekbench listesindeki Realme X2 Pro, en üst model olan 12 GB RAM‘e sahiptir. Kıyaslama web sitesi ekran boyutu ve kamera çözünürlüğü gibi diğer önemli yönlerini ortaya çıkarmıyor. Bunları önceki sızıntılar ve raporlar yoluyla elde edilebilir.

Önceki sızıntılara göre Realme X2 Pro, üst kısmında su damlası çentik bulunan 6.5 inç FullHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran panelinde 90 Hz’lik bir yenileme hızı olacak. Telefonun bir başka vurgulama yönü, 64 MP + 13 + 8 MP + 2 MP çözünürlük sensörlerinden oluşacak dörtlü kamera kurulumu olacaktır.

Realme X2 Pro’da ayrıca ekranın üst kısmındaki çentikte bulunan 16 MP’lik bir selfie kamerası da olacak. Telefonun önemli noktalarından birisi de 50W güçle hızlı şarj edebilecek 4.000 mAh batarya oluyor.