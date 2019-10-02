Realme X2 Pro Geliyor – İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Bu haftanın başlarında, Realme Çin Pazarlama Müdürü Xu Qi, Realme’nin yakında Snapdragon 855 Plus destekli ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğini doğruladı. Telefon, Realme X2 Pro olarak adlandırılacak. Akıllı telefonun bu ayın ortasına kadar Çin’de resmileşmesi bekleniyor.

Realme X2 Pro amiral gemisinin Avrupa pazarında da tanıtılması bekleniyor. Realme, Realme X2 Pro cep telefonu için “full speed flagship” etiketini kullanıyor. 2.96GHz sekiz çekirdekli işlemci olan Snapdragon 855 Plus amiral gemisi fiyat etiketine sahip olan ilk Realme telefonu olacak.

Akıllı telefon Samsung GW1 64 megapiksel birincil lens, 115 derecelik görüş alanına sahip ultra geniş açılı lens, telefoto lens ve derinlik efektleri için portre lensi sunan dörtlü kamera kurulumu ile donatıldı. Dörtlü kamera kurulumu 20x hibrit zoom sunacak.

Resmi sayfada, şirketin 4 Ekim’e kadar her gün telefonun farklı özelliklerini paylaşacağı belirtiliyor. Muhtemelen, daha sonra Realme X2 Pro’nun piyasaya çıkış tarihini onaylayacaktır.

Önceki raporlar, Realme X2 Pro’nun su damlası çentikli bir ekranla donatılacağını ve 90Hz yenileme hızını destekleyeceğini ortaya koydu. Ekran 1080×2400 piksel çözünürlük desteği taşıyacak ve yüksek boy oranı 20:9 olacak.