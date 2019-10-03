Realme X2 Pro Hızlı Şarj Konusunda Oldukça İddialı!

Realme‘nin Snapdragon 855 Plus yonga setine sahip ilk amiral gemisi akıllı telefonu Realme X2 Pro hakkında yeni bilgiler var. Yeni telefon 64MP dörtlü kamera ve 20x hibrit zoom ile geliyor. Realme henüz piyasaya çıkış tarihini açıklamadı. Buna karşılık şirket telefonun hergün birkaç özelliğini yayınlayacağını duyurmuştu.

En son açıklanan bilgiler akıllı telefonun 65W Süper VOOC şarjı tarafından destekleneceğini ortaya çıkardı. Üstelik 90Hz yenileme hızı bulunan Fluid Display telefonun ekran donanımını oluşturacak.

65W Super VOOC şarjı geçen ay açıklandı. Neredeyse rekor doluma imza atıyor. Sadece 30 dakikada 4.000 mAh bataryayı tam olarak şarj edebilir. Realme XT ve X2, 4.000 mAh batarya ile birlikte geliyor. Bu nedenle yeni Pro serisinde daha fazla kapasiteye sahip bir batarya olması bekleniyor.

Bir Realme yöneticisi daha önce X2 Pro’da 90Hz’lik bir ekranı onayladı. Ancak akıllı telefonun çentiksiz bir ekrana mı yoksa çentikli bir ekrana mı sahip olacağı belli değildi. Son yayınlanan tanıtım posteri bu konuya da ışıl tutuyor. Tanıtım görüntüsü çentikli bir ekranla geleceğini gösteriyor.

Realme X2 Pro’nun diğer özellikleri şu anda bilinmiyor, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkması bekleniyor. Şimdilik bizim de bir süre beklememiz gerekecek.