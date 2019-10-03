Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme X2 Pro Hızlı Şarj Konusunda Oldukça İddialı!

Realme X2 Pro Hızlı Şarj Konusunda Oldukça İddialı!

Realme'nin yeni nesil amiral gemisinin bataryası 30 dakika dolabilir...

By Muhammed Arslan

-

6
0
Realme X2 Pro Hızlı Şarj Konusunda Oldukça İddialı!

Realme‘nin Snapdragon 855 Plus yonga setine sahip ilk amiral gemisi akıllı telefonu Realme X2 Pro hakkında yeni bilgiler var. Yeni telefon 64MP dörtlü kamera ve 20x hibrit zoom ile geliyor. Realme henüz piyasaya çıkış tarihini açıklamadı. Buna karşılık şirket telefonun hergün birkaç özelliğini yayınlayacağını duyurmuştu.

En son açıklanan bilgiler akıllı telefonun 65W Süper VOOC şarjı tarafından destekleneceğini ortaya çıkardı. Üstelik 90Hz yenileme hızı bulunan Fluid Display telefonun ekran donanımını oluşturacak.

65W Super VOOC şarjı geçen ay açıklandı. Neredeyse rekor doluma imza atıyor. Sadece 30 dakikada 4.000 mAh bataryayı tam olarak şarj edebilir. Realme XT ve X2, 4.000 mAh batarya ile birlikte geliyor. Bu nedenle yeni Pro serisinde daha fazla kapasiteye sahip bir batarya olması bekleniyor.

Realme X2 Pro Hızlı Şarj Konusunda Oldukça İddialı!

Bir Realme yöneticisi daha önce X2 Pro’da 90Hz’lik bir ekranı onayladı. Ancak akıllı telefonun çentiksiz bir ekrana mı yoksa çentikli bir ekrana mı sahip olacağı belli değildi. Son yayınlanan tanıtım posteri bu konuya da ışıl tutuyor. Tanıtım görüntüsü çentikli bir ekranla geleceğini gösteriyor.

Realme X2 Pro’nun diğer özellikleri şu anda bilinmiyor, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkması bekleniyor. Şimdilik bizim de bir süre beklememiz gerekecek.

25,478BeğenenlerBeğen
56,567TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikMicrosoft Surface Duo Ortaya Çıktı
Sonraki İçerikMicrosoft Surface Earbuds Kulaklıkları Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Microsoft Surface Neo Tableti Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft'un bir zamanlar bir tableti vardı. Courier isimli bu tablet, 2008'den 2010'a kadar en çok ses getiren cihazlardan birisiydi. Cihazda çift dokunmatik ekran ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Microsoft Surface Earbuds Kulaklıkları Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft'un dünkü etkinliği şirketin yeni ürünlerinin tanıtıldığı bir seminere dönüştü. Etkinlikte ilgiyi en çok Microsoft Surface Duo isimli katlanabilir cihaz aldı. Buna ek olarak...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Microsoft Surface Duo Ortaya Çıktı

Akıllı telefon alanından çekilen Microsoft, uzun süredir beklenen etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğin en çok merak edilen cihazı ise Microsoft Surface Duo oldu. Öyle ki çift...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy A30s Türkiye Fiyatı Açıklandı

Hem biraz daha küçük bir bütçeye hitap ediyor olması hem de son dönem akıllı telefon teknolojilerini sunması nedeniyle Galaxy A serisi akıllı telefonlar bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

108MP Kamerasıyla Xiaomi Mi CC9 Pro Geliyor – Çıkış Tarihi Açıklandı!

Temmuz ayında Xiaomi, Mi CC9e, Mi CC9 ve Mi CC9 Meitu sürümü gibi CC9 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Çinli bir kaynak tarafından paylaşılan yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X2 Pro Geliyor – İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Bu haftanın başlarında, Realme Çin Pazarlama Müdürü Xu Qi, Realme'nin yakında Snapdragon 855 Plus destekli ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğini doğruladı. Telefon, Realme X2...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.