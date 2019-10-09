Realme X2 Pro Kamera Örnekleri Yayınlandı!

Realme X2 Pro amiral gemisi, Ekim 15’te İspanya ve Çin’de resmi olacak. Tanıtım öncesinde akıllı telefonun tüm özellikleri, TENAA’da ortaya çıktı. Şirket de bir yandan telefonun özelliklerini Weibo’dan duyurmaya devam ediyor.

Çin firma, bugün Realme X2 Pro’nun gelişmiş bir parmak izi tarayıcısıyla geleceğini açıkladı. Ayrıca Realme Pazarlama Müdürü Xu Qi, akıllı telefonun yeni kamera örneklerini paylaştı.

Realme, yeni nesil ışığa duyarlı ekran parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Daha iyi iz tanıma için ışığı yeşilden tam spektrum beyaza dönüştüren yeni bir özelliğe sahip. Parmak izi tarama alanının boyutları da arttırılmıştır. Bu nedenle, Realme X2 Pro’daki yeni nesil ekran parmak izi sensörü daha iyi güvenlik vaat ediyor.

Ayrıca söz konusu biyometrik tanıma özelliği ile cihazın kilidini açmak sadece 0.23 saniye sürer. Sensör, 90Hz yenileme hızı sunan 6.5 inçlik AMOLED full HD+ ekranın altına yerleştirilmiştir.

Pazartesi günü, Realme Ürün Direktörü Wang Wei Derek, Realme X2 Pro’nun ilk kamera örneklerini paylaşmıştı. Kamera özellikleri ise ilk defa TENAA listesinde açıklandı. 64 + 13 + 8 + 2 megapiksel dörtlü kamera kurulumu var. Ayrıca ön panelde 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.