Realme X2 Pro Master Edition Brick Red model Çin’de Satışa Sunuldu!

Realme X2 Pro akıllı telefon ekim ayında Çin’de resmî ilan edildi. Açıklanan etkinlikte, Çinli firma Realme X2 Pro Master Edition’ı da piyasaya sürdü. İkincisi Concrete ve Brick Red gibi iki benzersiz renk tanıtıldı. 11 Kasım’da, Realme X2 Pro Master Edition’ın Beton renk çeşidi, iç piyasada satışa sunuldu. Bugün, şirket, Realme X2 Pro Master Edition’ın Red Brick versiyonunu satışa sunmuştur.

Realme X2 Pro Master Edition, Japonya’dan tanınmış bir tasarımcı olan Naoto Fukasawa ile ortak olarak tasarlandı. Şirket, telefonun arka paneline, 0.09mm ince çizgi için kullanılabilecek PicoSure lazer teknolojisini kullanarak imzasını attı. Telefonun arka camının mat bir yüzeyi var.

X2 Pro Master Edition’da yerleşik Snapdragon 855 mobil platform var. Telefon LPDDR4x RAM ve UFS 3.0 depolama ile birlikte geliyor. Cihazda microSD kart yuvası yok. Android 9 Pie OS, ColorOS 6 UI ile birlikte X2 Pro Master Edition’da çalışır.

Realme X2 Pro Master Edition’ın arka tarafında dörtlü kamera sistemi var. F / 1.8 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksellik, 8 megapiksellik bir ultra geniş lens, 2 megapiksellik bir makro lens ve 2 megapiksellik bir derinlik destek sensörü vardır. Özçekimlerin çekimi için, akıllı telefon 32 megapiksellik öne bakan bir kameraya sahiptir.

Realme X2 Pro Master Edition, 4.000mAh pilden güç alıyor. Telefon, USB-C ile 35 dakika içinde tam şarj sözü veren 50W SuperVOOC Flaş Şarj Teknolojisi desteğiyle donatılmıştır. X2 Pro Master Edition’ın diğer özellikleri arasında çift SIM desteği, 4G VoLTE, çift bantlı GPS, USB-C ve 3.5mm ses girişi bulunuyor.