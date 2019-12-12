Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme X2 Pro Master Edition Brick Red model Çin'de Satışa Sunuldu!

Realme X2 Pro Master Edition Brick Red model Çin’de Satışa Sunuldu!

Realme X2 Master Edition da kırmızı rengi seçti...

Zeynep Gökçen

-

6
0

Realme X2 Pro akıllı telefon ekim ayında Çin’de resmî ilan edildi. Açıklanan etkinlikte, Çinli firma Realme X2 Pro Master Edition’ı da piyasaya sürdü. İkincisi Concrete ve Brick Red gibi iki benzersiz renk tanıtıldı. 11 Kasım’da, Realme X2 Pro Master Edition’ın Beton renk çeşidi, iç piyasada satışa sunuldu. Bugün, şirket, Realme X2 Pro Master Edition’ın Red Brick versiyonunu satışa sunmuştur.

Realme X2 Pro Master Edition, Japonya’dan tanınmış bir tasarımcı olan Naoto Fukasawa ile ortak olarak tasarlandı. Şirket, telefonun arka paneline, 0.09mm ince çizgi için kullanılabilecek PicoSure lazer teknolojisini kullanarak imzasını attı. Telefonun arka camının mat bir yüzeyi var.

X2 Pro Master Edition’da yerleşik Snapdragon 855 mobil platform var. Telefon LPDDR4x RAM ve UFS 3.0 depolama ile birlikte geliyor. Cihazda microSD kart yuvası yok. Android 9 Pie OS, ColorOS 6 UI ile birlikte X2 Pro Master Edition’da çalışır.

Realme X2 Pro Master Edition’ın arka tarafında dörtlü kamera sistemi var. F / 1.8 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksellik, 8 megapiksellik bir ultra geniş lens, 2 megapiksellik bir makro lens ve 2 megapiksellik bir derinlik destek sensörü vardır. Özçekimlerin çekimi için, akıllı telefon 32 megapiksellik öne bakan bir kameraya sahiptir.

Realme X2 Pro Master Edition, 4.000mAh pilden güç alıyor. Telefon, USB-C ile 35 dakika içinde tam şarj sözü veren 50W SuperVOOC Flaş Şarj Teknolojisi desteğiyle donatılmıştır. X2 Pro Master Edition’ın diğer özellikleri arasında çift SIM desteği, 4G VoLTE, çift bantlı GPS, USB-C ve 3.5mm ses girişi bulunuyor.

Önceki İçerikHuawei P40 Lite Tasarım Detayları Sızdırıldı!
Sonraki İçerikMotorola One Zoom, DxOMark’ta Rekor Kırdı!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Apple, 2020 5G iPhonelar İçin Fiyatı Artırmayacak!

Analistlere göre, Apple, 2020 iPhone'larının fiyatını önemli ölçüde artırmayacak. Cupertino merkezli şirketin yıllık akıllı telefon dizisindeki her yeni giriş bir öncekinden daha...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

1TB microSD Bellek Kartında indirim!

Amazon, SanDisk 1TB Extreme MicroSDXC UHS-I Bellek Kartının fiyatını çarpıcı bir depolama anlaşmasında 450 $ 'dan 250 $' a düşürdü; bu yaklaşık%...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Youpin, Gigabee Smart Walkie-talkie Adlı Bir Telsiz Geliştirdi!

Xiaomi crowdfunding başarılı bir şekilde birçok cihaz geliştiridi. Xiaomi Youpin'in en son ürünü Gigabee Smart Walkie-talkie. Her zaman işe yarayacak özelliklere...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola One Zoom, DxOMark’ta Rekor Kırdı!

Motorola One Zoom, amiral gemisinin kamera özelliklerine sahip orta sınıf bir akıllı telefon. OIS özellikli 48 megapiksel lens, 16 megapiksel ultra ince...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X2 Pro Master Edition Brick Red model Çin’de Satışa Sunuldu!

Realme X2 Pro akıllı telefon ekim ayında Çin'de resmî ilan edildi. Açıklanan etkinlikte, Çinli firma Realme X2 Pro Master Edition’ı da piyasaya...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.