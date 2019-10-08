Realme X2 Pro Özellik Sayfası Güncellendi!

Realme X2 Pro, 15 Ekim’de Çin ve Madrid’de piyasaya sürülmek üzere ayarlandı. Ancak Realme, cihazın teknik özellikleri hakkında sessiz kalmayı çok iyi başardı. Bununla birlikte şimdi akıllı telefon, TENAA’da RMX1931 model numarasıyla gün yüzüne geldi.

Peki bu Snapdragon 855 Plus yonga setinden başka bizi neler bekliyor? TENAA listesine göre, Realme X2 Pro 6.5-inç AMOLED ekrana sahip olacak. Arka tarafta 64MP + 13MP + 8MP + 2MP sensörlerden oluşan dört kameralı bir kurulumumuz var. Kurulum 3x optik yakınlaştırmayı destekliyor.

Ön panelde 16MP selfie kameramız var. Depoalama seçenekleri arasında 6GB + 64GB seçeneğinde olacak. Cihaz 199g ağırlığında. Bildiklerimize göre, yeni cihaz yalnızca amiral gemisi işlemcilerde bulunmayan, bir nevi özellik dolu bir akıllı telefon olacak.

Aynı zamanda OnePlus 7T gibi 90Hz yenileme hızı bulunan ekrana sahip olacak. Ek olarak, bir akıllı telefonu sadece 35 dakikada tamamen şarj edebilecekleri iddia edilen 50W Süper VOOC hızlı şarj teknolojisi ile gelen ilk Realme telefonu olacak.

Telefonun genel özellikleri şimdilik bunlardan ibaretken, kısa zaman içerisinde çok daha fazlasını gün yüzüne çıkması bekleniyor. Özellikleri bakımından son derece üst düzey bir amiral gemisi olacağını düşünüyoruz.