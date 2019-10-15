Realme X2 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme sonunda amiral gemisi telefonunu tanıttı – Realme X2 Pro. Telefon son çıkan Snapdragon 855 Plus yonga setine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 90Hz yenileme hızına sahip ekran, USB 3.0 depolama alanı, 64 megapikselin olduğu dörtlü kamera kurulumu ile geliyor.

Üstelik 50W hızlı şarj desteği ile de beğenileri üzerine topluyor. Fiyatı ise son derece makul – tam olarak 367 dolar. Realme X2 Pro ön ve arka tarafında Gorilla Glass 5 panellere sahip. Ön panelde su damlası çentik ile 6.5-inç AMOLED ekran var.

Ekran, 1080 x 2340 piksel Full HD+ çözünürlük sunuyor. Oyun oynarken daha yumuşak bir deneyim vaat eden 90Hz yenileme hızı desteği ile geliyor. Ekran 1000 nits’e kadar parlaklık sunuyor ve DCI-P3 renk gamı ​​desteğine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, ekranın altında cihazı sadece 0.23 saniyede açabilen ekran içi parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Kamera Detayları

Realme X2 Pro, arka panelinin üst yarısında dikey bir kamera modülüne sahiptir. f/1.8 diyafram açıklığına sahip Samsung GW1 64 megapiksel lens, 20x’e kadar hibrit zoom için destek veren 13 megapiksellik bir telefoto lens, 115 derecelik görüş alanına sahip 8 megapiksel geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahibiz.

Akıllı telefon, süper gece sahne modu, EIS, 30 fps’de 4K video kaydı ve 960 fps’de ağır çekim videolar gibi kamera özelliklerini sunuyor. Telefonun dört kamera sisteminin yanında yatay olarak yerleştirilmiş bir Realme logosu var.

Selfie çekimleri için Realme X2 Pro, AI ile çalışan 16 megapiksel kamerayı bünyesinde barındırıyor. Kameralar 4’ü 1 arada piksel birleştirme teknolojisi ile birlikte süper gece çekimi için destek veriyor.

Donanım ve Yazılım

Akıllı telefonun ekran/gövde oranı %91.7 oranına kadar geliyor. 2.96GHz sekiz çekirdekli işlemci ve Adreno 640 grafik kartı içeren Snapdragon 855 Plus yonga setimiz mevcut. Isı dağılımı için, buhar odası sıvı soğutma, süper iletken karbon fiber çok katmanlı şema, çok katmanlı grafit levha ve diğer ısı dağıtıcı malzemeler içeriyor.

Aygıtta, ColorOS 6.1 arayüzünü kullanan Android 9 Pie işletim sistemi bulunuyor. Cihazın içinde bulunan dokunmatik lineer motor, oyun içi 4D titreşimlere yardımcı oluyor. Realme X2 Pro’nunyonga seti 8 GB RAM’e kadar destek veriyor. 256 GB’ye kadar UFS 3.0 depolama alanıyla birlikte geliyor.

Telefonda harici depolama desteği yoktur. Realme’nin ilk amiral gemisi 4.000mAh bataryadan güç alıyor. 50W SuperVOOC Flash Charging teknolojisi ile birleştirilmiştir. Şirket, telefonun %0’dan %40 doluma ulaşmasının sadece 10 dakika sürdüğünü iddia ediyor.

Yeni hızlı şarj teknolojisi ile cihaz 35 dakika içinde tamamen şarj edilebilir. Akıllı telefon ayrıca USB-PD ve Qualcomm’un 18W hızlı şarjı gibi diğer şarj teknolojilerini de destekliyor.

Realme X2 Pro Fiyatı ve Renk Seçenekleri