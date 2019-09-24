Realme X2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, uzun süredir ortaya çıkan sızıntıların ardından nihayet Realme X2 akıllı telefonunu tanıttı. Telefonun genel özellikleri ve fiyatı şuan da resmi sitesinden de takip edilebilmekte. Snapdragon 730G, dörtlü kamera kurulumu ve 32 megapiksel selfie kamerası gibi cezbedici özellikleri var. Üstelik başlangıç fiyatı 224 dolar.

Ön ve arkada Gorilla Glass 5 koruması mevcut. Önde, su damlası çentikli 6.4 inç S-AMOLED ekran bulunuyor. 19,5:9 en/boy oranı ve 1080×2340 piksel FullHD çözünürlük sunuyor. Telefonun %91.9 bir ekran-gövde oranı var.

Realme X2, 2.2 GHz hızında çalışan 8nm Snapdragon 730G yonga seti ile gelen ilk telefon. 6 GB/8 GB LPDDR4X RAM tarafından destekleniyor. Telefonun depolama sürümleri 64 GB, 128 GB ve 256 GB’dir. 256 GB sürümü henüz satın alınamıyor. Ek depolama için bir microSD kart yuvası vardır.

Realme X2’nin ön çentiği, 32 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Realme X2’nin arka panelindeki sol üst köşeye yerleştirilen dörtlü kamera sistemi oldukça dikkat çekici. 9280×6944 piksel ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilen 64 megapiksel Samsung GW1 birincil sensöre sahip.

Ana lens, 119 derecelik görüş alanı ve f / 2,25 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel süper geniş açılı lenstir. 4cm odak uzaklığına sahip 2 megapiksel makro lens ve görüntülere derinlik efektleri eklemek için 2 megapiksel derinlik sensörü var.

Video kaydına gelince, Realme X2 30fps’de 4K video kaydını, 60fps’de fullHD ve 720p video çekimini ve 960fps’de slow-motion video kaydını destekliyor. Üstelik ön ve arka kameralarda Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) desteği de var.

Akıllı telefon, Android 9 Pie OS tabanlı ColorOS 6.1 arayüzüne sahip. Daha iyi performans, Frame Boost 2.0 ve Touch Boost 2.0 ile birlikte geliyor. Ayrıca Game Space ile birlikte geliyor.

Realme X2, 4.000mAh batarya ile desteklenmektedir. Oppo‘nun 30W VOOC 4.0 Flash Charge teknolojisi ile gelen ilk telefon. Çinli firma, cihazın tamamen şarj edilmesinin sadece 30 dakika sürdüğünü iddia ediyor.

Realme X2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Realme X2, Star Map Blue ve Silver Wing White gibi iki renkte geliyor. Realme X2’nin 6 GB RAM 64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM 128 GB depolama sürümleri sırasıyla 224 dolar ve 266 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Akıllı telefon, Realme China’nın resmi web sitesinde ön siparişe açıldı.